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FDA تنفى وجود تحاليل منزلية للكشف عن كورونا

السبت، 21 مارس 2020 12:38 م
FDA تنفى وجود تحاليل منزلية للكشف عن كورونا كورونا
كتب بيتر إبراهيم

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تراقب إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA السوق بقوة لأى شركة تسوق المنتجات التشخيصية والوقائية والعلاجية الاحتيالية لفيروس كورونا التاجى(COVID-19)  كجزء من جهودنا المستمرة لحماية الصحة العامة خلال هذا الوباء.

ونتيجة لهذه الأنشطة بدأت الوكالة في رؤية مجموعات اختبار احتيالية غير مصرح بها يتم تسويقها لاختبار COVID-19 في المنزل.

ونريد تنبيه الجمهور الأمريكي إلى أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لم تأذن في الوقت الحالي بأي اختبار متاح للشراء لاختبار نفسك في المنزل لـ COVID-19.  

وترى إدارة الغذاء والدواء (FDA) قيمة الصحة العامة في توسيع مدى توفر اختبار COVID-19 من خلال اختبارات آمنة ودقيقة قد تشمل الجميع في المنزل، ونحن نعمل بنشاط مع مطوري الاختبارات في هذه المساحة.

ويمكن أن تشكل المطالبات والاختبارات والمنتجات الصحية الاحتيالية مخاطر صحية خطيرة، مما قد يجعلهم يمنعون بعض المرضى من طلب الرعاية أو يؤخرون العلاج الطبي اللازم.

وتذكر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية المستهلكين باتباع إرشادات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة والتحدث إلى مقدم الرعاية الطبية الخاص بك إذا كان لديك أعراض COVID-19. سوف يخبرك مقدم الرعاية الطبية الخاص بك بما إذا كان يجب أن تخضع للاختبار وعملية الاختبار بتحليل مناسب.

ستتخذ إدارة الأغذية والأدوية FDA الإجراءات المناسبة لحماية المستهلكين من الفاعلين السيئين الذين يستغلون أزمة لخداع الجمهور من خلال اختبارات التسويق التي تشكل مخاطر على صحة المرضى.

وقد يشمل ذلك إصدار رسائل تحذير أو أوامر قضائية، ولقد حددنا بالفعل وأصدرنا رسائل تحذيرية للشركات التي وجدت أنها تبيع وتروج للعناصر الاحتيالية ، ونتوقع المزيد من هذه الإجراءات في المستقبل القريب.

بالإضافة إلى ذلك ، نعمل على تعزيز التنفيذ في منافذ الدخول ، بما في ذلك مرافق البريد الدولية ، لضمان عدم دخول هذه المنتجات الاحتيالية التي تنشأ خارج الدولة عبر حدودنا.


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