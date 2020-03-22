"كانوا يموتون أمامنا".. طبيب بريطانى يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة لضحايا كورونا

كتب محمد عبد العظيم

كشف أحد الأطباء فى بريطانيا، الماسأة التى تعيشها المستشفيات بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وكيف كان الوضع في المستشفى الرئيسي بلندن، وكيف كان الأطباء والممرضات عاجزين وهم يشاهدون المرضى المصابين بهذا الفيروس يموتون دون قدرة منهم على فعل أى شئ لإنقاذهم.

وقال الطبيب البريطانى، أتمنى أن أنسى كل وجوه الموتى التي رأيتها الأسبوع الماضي، والذعر الذي ظهر على الوجوه، الصوت المضطرب الذي يصدر عن المرضى وهم يحاولون بيأس للحصول على الأكسجين، ويفشلون في إيصاله لرئتيهم، متابعا لوصف بشاعة تأثير فيروس كورونا: "كان ذلك بعد وقت الغداء مباشرة، يوم السبت، عندما بدأ الكابوس، دقت صفارة الإنذار في مستشفى لندن فهرعت لزملائى، ليخبروني أن مريضا انتكست حالته وهو تحت جهاز التنفس.. كان رجلا في السبعينيات من عمره مصابا بفيروس كورونا، لقد توقف قلبه عن النبض، ما وجدته عندما وصلت لغرفة المريض لم يبشرني بالخير، كان هناك ذعر مطلق، لم يعرف الطاقم الطبي ماذا يجب أن يفعل، كانوا مترددين".

وأوضح الطبيب البريطانى، بعد فترة وجيزة من وفاة أول حالة دوى جهاز النداء ثانية، وأحضروا لنا شخصا آخر كان يحترق من الحمى، لقد تم إدخال هذا الشخص إلى المستشفى لسبب غير الكورونا، والآن إنه هنا مستلقيا إلى جانب المصابين بالفيروس، كان واضحا أن العديد من الموجودين في المستشفى سيعانون من المرض، وذلك وفق "ديلى ميل".

وتابع قائلا: "كطبيب يجب أن أنقذ الأرواح، ولكن للمرة الأولى في مسيرتي واجهت الخوف من أنني يمكن أن أكون قاتلا صامتا، ليس لدي خيار سوى إخفاء هذا الخوف والاستمرار فيه".