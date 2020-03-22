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قطاع الأعمال تمنح عمال غزل المحلة والصباغة إجازة لـ31مارس للاشتباه بحالتى كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 11:17 م
قطاع الأعمال تمنح عمال غزل المحلة والصباغة إجازة لـ31مارس للاشتباه بحالتى كورونا عمال غزل المحلة
كتب عبد الحليم سالم

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قالت وزارة قطاع الاعمال العام إنه نظرا لوجود حالتى اشتباه بفيروس كورونا في منطقتين بنطاق المحلة الكبرى، تم التوجيه فورا بمنح العاملين في شركتى مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى والنصر للصباغة إجازة من غد الاثنين وحتى 31 مارس الجارى مع التزامهم بالعزل الذاتي في منازلهم، وذلك بحسب بيان مساء اليوم من الوزارة .

كان هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام، أكد  أن الوضع مطمئن إلى حد كبير فيما يتعلق بالتعامل مع فيروس كورونا، لافتا أننا أخذنا كافة الاحتياطات من أسبوع ضد فيروس كورونا بتكليف من الحكومة،  ولا سيما ان لدينا  209 الاف عامل والأولية لصحة العاملين .

 

أضاف وزير قطاع الأعمال أن التعليمات للشركات أيضا، اقتضت منح الأمهات إجازة للحفاظ على صحتها مع تخفيف العمالة الإدارية قدر الإمكان في ال119 شركة، والأولوية للصحة أولا ثم الإنتاج ثانيا  .

 

وأشار أنه فيما يتعلق بتأثر الشركات بالفيروس فان الفنادق التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق الأكثر تأثرا من 40 إلى 50% انخفاضا عن مارس العام الماضى، لكن المصانع لديها مخزن من الإنتاج يمكن تسويقه في حين قد تتأثر الشركات التجارية.

 

وأوضح الوزير أن المهم الأكبر في مواجهة كورنا يتعلق بالحكومة ككل، وبالتالي هناك سناريوهات محتملة كثيرة للتعامل مع انتشار الفيروس الفترة المقبلة ، لافتا ان الأهم من الكورونا هو مجتمع ما بعد الكورنا واقتصاد ما بعد الكورونا لأنه يتعلق بالاقتصاد العالمى.

 

 

 


فيروس كورنا

قطاع الاعمال العام

شركة غزل المحلة

النصر للصباغة

هشام توفيق

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