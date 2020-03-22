غرامة 20 ألف جنيه للمحال التجارية الغير متلزمة بمواعيد الغلق بالشرقية

الشرقية – إيمان مهنى

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إغلاق المحال العامة المخالفة لمدة شهر واتخاذ الإجراءات القانونية بتحصيل غرامة قدرها 20 ألف جنيه من المخالف، وفي حالة تكرار المخالفة يتم إلغاء الرخصة، وذلك لعدم الإلتزام بتنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالغلق إبتداءا من الساعة السابعة مساءا وحتى السادسه صباحا أمام المواطنين حتي نهاية الشهر الجاري، كإجراء إحترازي ووقائي لمواجهه فيروس كورونا المستجد للحد من التجمعات وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قد أصدر تكليفات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية كل في نطاق إختصاصة بالتنبيه على أصحاب المحال العامة من المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية و المولات التجارية والأكشاك ومايماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمة أو التسلية أو الترفيه ووحدات الطعام المتنقله بالغلق إبتداء من الساعة الـ 7 مساء إلى 6 صباحا أمام الجمهور حتى نهاية الشهر الجاري ، و يسثنى من ذلك خدمات توصيل الطلبات وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية أو خارجها.

و أكدت محافظة الشرقية، علي أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا علي وكيلي وزارتي ( الصحة- الزراعة) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الأزهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية و المنشأت الحكومية التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .

نفذ رؤساء المدن و المراكز بالشرقية، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز و قوات الشرطة بشن حملات مكثفة على السناتر وأماكن الدروس الخصوصية والحضانات بجميع انحاء المحافظة، فتم تشميع حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها.