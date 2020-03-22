صور..إنارة طريق بقرية تونس وفض سوق بطهطا فى سوهاج

سوهاج - عمرو خلف

وجه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنارة طريق طراد النيل بنجع شرف التابعة لقرية تونس مركز سوهاج، لرفع العبء عن كاهل المواطنين، وذلك بعد تضرر الأهالي على موقع التواصل الاجتماعي "واتس آب" من وجود كشاف واحد على طول الطريق.

فقد توجهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج إلى الشارع وإنارته بالكامل وعمل الصيانة اللازمة للأعمدة الكهربائية، كما استجاب محافظ سوهاج لشكوى من بعض أهالي ساحل طهطا وتضررهم من سوق الخضار الكائن بشارع السيالة بالشيخ زين الدين، وازدحامه، وعلى الفور نفذت الوحدة المحلية بطهطا حملة مكبرة بالتعاون مع قسم الشرطة تم خلالها رفع كافة الإشغالات الموجودة بـ "ساحل طهطا والمحطة، وشارع مدرسة التجارة بنات".

كما نفذت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج حملة مكبرة لغلق أحد مراكز الدروس الخصوصية والذي ظهر صاحبه على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" متحديا غلقه، حيث أسفرت الحملة عن غلق ذلك المركز بالإضافة إلى عدد من مراكز الدروس الخصوصية الأخرى.

الجدير بالذكر أن إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظ استقبلت 15 شكوى الأسبوع الماضي تم التعامل الفوري معها والبت في 7 شكاوى منها وتم تحويل 8 شكاوى إلى الجهات المختصة، وتستقبل المحافظة الشكاوى إلكترونيا عن طريق الموقع الإلكتروني لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة www.shakwa.eg ومن خلال الاتصال بالخط الساخن 16528، أو إرسال الشكاوى من خلال الواتس آب الخاص بإدارة خدمة المواطنين ٠١٢٢٥٤٨٧٧٣٣ ــ و من خلال أيضا مبادرة " صوتك مسموع" 15330ـ واتس 01150606783

وفى وقت سابق أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن إغلاق 74 مركزا للدروس الخصوصية و39 حضانة أطفال، وضبط 664 شيشة، ومنع إقامة الأسواق العامة، خلال حملات مكبرة شنتها الوحدات المحلية المختلفة للمراكز والمدن والأحياء الأسبوع الماضي، بالتعاون مع مديرية أمن سوهاج، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لموجهة فيروس كورونا.

وقال على يوسف ابو عقيل رئيس مركز ومدينة جرجا أنه تم ضبط ( 384 ) من المضبوطات المختلفة الأنواع من المقاهي والمحال التجارية، خلال حملة مكبرة لحظر استعمال الشيشة، ومراقبة المقاهي العامة والكافيتريات. وفى حالة تكرار المخالفة سيتم غلقها وقطع المرافق عنها.











