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شهادة أمريكية لـ"نبى الرحمة".. نيوزويك تقتدى بالرسول لمواجهة كورونا.. فيديو

الأحد، 22 مارس 2020 03:57 م
شهادة أمريكية لـ"نبى الرحمة".. نيوزويك تقتدى بالرسول لمواجهة كورونا.. فيديو كورونا
إعداد : ريم عبد الحميد

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تقرير نشرته المحلة الأمريكية

تضمن حديثا نبويا عن مواجهة الوباء

فماذا جاء فيه؟

 

 العالم كريج كونسيدين

 الأستاذ بجامعة رايس بهيوستن تكساس الأمريكية

نشر مقالا بعنوان:

هل يمكن لقوة الصلاة وحدها وقف جائحة؟

استعرض فى البداية دعوات الخبراء للحجر الصحى والنظافة الشخصية

ثم قال: هل تعرفون من أيضا اقترح النظافة الجيدة والحظر خلال الوباء"

"إنه محمد نبى الإسلام قبل 1400 سنة"

 وسرد المقال حديث الرسول عن التعامل مع الطاعون

ودعوته إلى عزل المصابين عن الأصحاء

الحديث الذى يقصده المقال هو قول الرسول

"إذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارًا منه"

وقال الكاتب

إن نبى الإسلام شجع البشر على الالتزام بالنظافة الشخصية التى ستبقى الناس فى مأمن من العدوى

كما تحدث عن موازنة الرسول بين الدين

والأخذ بالأسباب

خاصة فى ظل الجدل المثار حول وقف الصلاة فى المساجد

وأثار المقال تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعى


كورونا

نيوزويك

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