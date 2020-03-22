سوق شعبى مخالف بقرية بالقليوبية.. مجلس المدينة: تم فضه والتجار عادوا من جديد

نظم عدد من التجار بمركز ومدينة كفر شكر، اليوم الأحد، بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بعد التجمعات وإزالة الأسواق الشعبية ومنع قيامها كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا، سوقا شعبيا بقرية برقطا التابعة لمركز ومدينة كفر شكر، ضم تجمعات كبيرة من أبناء القرية ضاربين بالقرار عرض الحائط، وفي غياب تام لرقابة مجلس المدينة والعاملين به.

وأوضح أحد المواطنين بالقرية، أن السوق مقرر له أسبوعيا الثلاثاء من كل أسبوع، إلا أن التجار اتفقوا فيما بينهم بإقامته في غير موعده اليوم الأحد، وفور وجود التجمعات تم إبلاغ مجلس المدينة الذي لم يرد على البلاغ من البداية، ولا توجد اية رقابة منهم على تلك الأسواق، مناشدا محافظ القليوبية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المقصرين، وتشديد الرقابة على تلك الأسواق.

ومن ناحيته قال مصيلحي هداية نائب رئيس مدينة كفر شكر، إنه تم تشكيل لجنة بمجلس المدينة لفض السوق، وتم بالفعل فض السوق، إلا انه بعد رحيل اللجنة عاد التجار من جديد وافترشوا الأماكن، موضحا أن أهالي القري لابد من رفع درجة الوعي لديهم بخطورة التجمعات.

فيما اتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، ديوان مديرية الطب البيطري للاطمئنان علي الاستعدادات اللازمة، حيث تم شراء 10 آلاف لتر من الكلور لزوم أعمال التعقيم والنظافة بالوحدات المحلية والمديريات والمصالح الحكومية التابعة للمحافظة.

ومن جانبه أعطى المحافظ، تعليماته بضرورة استمرار حملات تعقيم ورش الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء وجميع المنشآت الحكومية والمرافق بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة ورؤساء المراكز والأحياء ضمن خطة المحافظة، حرصاً على سلامة العاملين والمترددين عليها وذلك ضمن التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية.

وناشد المحافظ، المواطنين بتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء فى المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والابتعاد عن أماكن التجمعات، مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم تستقبل الشكاوي إلكترونياً عن طريق البوابة الألكترونية لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء أو من خلال الأتصال بالخط الساخن 16528،فى حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طارئ.



















