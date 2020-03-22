اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 مارس 2020 01:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

سوق شعبى مخالف بقرية بالقليوبية.. مجلس المدينة: تم فضه والتجار عادوا من جديد

الأحد، 22 مارس 2020 01:30 م
سوق شعبى مخالف بقرية بالقليوبية.. مجلس المدينة: تم فضه والتجار عادوا من جديد إقامة سوق بقرية برقطا بكفر شكر
القليوبية - إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم عدد من التجار بمركز ومدينة كفر شكر، اليوم الأحد، بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بعد التجمعات وإزالة الأسواق الشعبية ومنع قيامها كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا، سوقا شعبيا بقرية برقطا التابعة لمركز ومدينة كفر شكر، ضم تجمعات كبيرة من أبناء القرية ضاربين بالقرار عرض الحائط، وفي غياب تام لرقابة مجلس المدينة والعاملين به.

 

وأوضح أحد المواطنين بالقرية، أن السوق مقرر له أسبوعيا الثلاثاء من كل أسبوع، إلا أن التجار اتفقوا فيما بينهم بإقامته في غير موعده اليوم الأحد، وفور وجود التجمعات تم إبلاغ مجلس المدينة الذي لم يرد على البلاغ من البداية، ولا توجد اية رقابة منهم على تلك الأسواق، مناشدا محافظ القليوبية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المقصرين، وتشديد الرقابة على تلك الأسواق.

 

ومن ناحيته قال مصيلحي هداية نائب رئيس مدينة كفر شكر، إنه تم تشكيل لجنة بمجلس المدينة لفض السوق، وتم بالفعل فض السوق، إلا انه بعد رحيل اللجنة عاد التجار من جديد وافترشوا الأماكن، موضحا أن أهالي القري لابد من رفع درجة الوعي لديهم بخطورة التجمعات.

 

فيما اتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، ديوان مديرية الطب البيطري للاطمئنان علي الاستعدادات اللازمة، حيث تم شراء 10 آلاف لتر من الكلور لزوم أعمال التعقيم والنظافة بالوحدات المحلية والمديريات والمصالح الحكومية التابعة للمحافظة.

 

ومن جانبه أعطى المحافظ، تعليماته بضرورة استمرار حملات تعقيم ورش الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء وجميع المنشآت الحكومية والمرافق بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة ورؤساء المراكز والأحياء ضمن خطة المحافظة، حرصاً على سلامة العاملين والمترددين عليها وذلك ضمن التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية.

 

وناشد المحافظ، المواطنين بتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء فى المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والابتعاد عن أماكن التجمعات، مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم تستقبل الشكاوي إلكترونياً عن طريق البوابة الألكترونية لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء أو من خلال الأتصال بالخط الساخن 16528،فى حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طارئ.

WhatsApp Image 2020-03-22 at 10.34.25 AM
 

 

WhatsApp Image 2020-03-22 at 10.34.26 AM (1)
 

 

WhatsApp Image 2020-03-22 at 10.34.26 AM (5)
 

 

WhatsApp Image 2020-03-22 at 10.34.26 AM
 

 

WhatsApp Image 2020-03-22 at 10.34.27 AM (1)
 

 

 


اخبار القليوبية

اخبار مصر

فيروس كورونا

كورونا المستجد

فيروس كورونا المستجد

شبرا الخيمة

اقامة اسواق بالمخالفة

كفر شكر

قرية برقطا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أهالى دمياط يطالبون بتكثيف الرقابة على الأسواق لمنع الاستغلال

الأحد، 22 مارس 2020 10:00 ص

"شعبة الخضروات"" تراجع أسعار جميع الأصناف فى الأسواق بسبب توافر الإنتاج

الأحد، 22 مارس 2020 07:00 ص

"تموين أسيوط": حملات مشددة بالأسواق ومخزوننا الاستراتيجى يكفى ولا داعى للخوف

الأحد، 22 مارس 2020 03:00 ص

محافظ الإسكندرية: إيقاف كافة الأسواق الأسبوعية لمدة أسبوعين

السبت، 21 مارس 2020 11:29 م

محافظ المنيا: نتصدى للسوق السوداء فى الأدوية ووسائل التعقيم

السبت، 21 مارس 2020 09:59 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فو يوجانيو المحصنة.. كيف انتصرت المدينة الإيطالية على كورونا؟ "فيديو"

فو يوجانيو المحصنة.. كيف انتصرت المدينة الإيطالية على كورونا؟ "فيديو"

محمد الإتربى يتولى رئاسة اتحاد بنوك مصر خلفًا لهشام عز العرب

محمد الإتربى يتولى رئاسة اتحاد بنوك مصر خلفًا لهشام عز العرب

البنك المركزى: تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب "كورونا"

البنك المركزى: تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب "كورونا"

فيديو.. 7 معلومات عن أول لقاح روسى لعلاج فيروس كورونا

فيديو.. 7 معلومات عن أول لقاح روسى لعلاج فيروس كورونا

قرارات عاجلة بخصوص الجامعات.. فيديو

قرارات عاجلة بخصوص الجامعات.. فيديو

صور.. البنك الأهلى يبدأ طرح شهادات بفائدة 15% وسط إجراءات احترازية للوقاية

صور.. البنك الأهلى يبدأ طرح شهادات بفائدة 15% وسط إجراءات احترازية للوقاية

"الصحة" تكشف 5 آداب صحية للعطس للوقاية من عدوى كورونا

"الصحة" تكشف 5 آداب صحية للعطس للوقاية من عدوى كورونا

"قوى البرلمان" تناشد رجال الأعمال والفنانين لدعم الفئات المتضررة من كورونا

"قوى البرلمان" تناشد رجال الأعمال والفنانين لدعم الفئات المتضررة من كورونا

كيف يستفيد الطلاب من منصة التعلم الإلكترونية؟.. اعرف التفاصيل

كيف يستفيد الطلاب من منصة التعلم الإلكترونية؟.. اعرف التفاصيل

التموين: صرف 90% من مقررات شهر مارس حتى الآن

التموين: صرف 90% من مقررات شهر مارس حتى الآن

تعرف على أبرز الخطوات الاحترازية للبرلمان للتصدى لانتشار "كورونا"

تعرف على أبرز الخطوات الاحترازية للبرلمان للتصدى لانتشار "كورونا"

10 إرشادات للصَّلاة فى المنزل من مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية

10 إرشادات للصَّلاة فى المنزل من مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة