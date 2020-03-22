خروج 72 ألف و244 شخصا من مستشفيات بالصين بعد تعافيهم من كورونا..صور

كتب كامل كامل

خرج 72 ألف و244 شخصا من المستشفيات فى الصين، بعد تعافيهم من فيروس كورونا، وهو إجمالى المتعافين الذين تماثلوا للشفاء.

وقالت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، فى بيان مفصل اليوم الأحد، خرج 504 مرضى مصابين بالمرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) من المستشفيات يوم أمس في البر الرئيسي الصيني، وفقا للجنة الصحة الوطنية.

وقالت اللجنة في تقريرها اليومي اليوم الأحد ان ما اجماليه 72244 مريضا خرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم حتى نهاية يوم السبت، وتم تسجيل ما اجماليه 81054 حالة اصابة مؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني حتى يوم السبت، فيما توفي 3261 شخصا بسبب المرض.

وسجل البر الرئيسي الصيني 45 حالة جديدة وافدة من الخارج مصابة بالمرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) يوم السبت، ما يرفع اجمالي الحالات الوافدة إلى 314 حالة، حسبما ذكرت لجنة الصحة الوطنية.

ومن بين الحالات الجديدة الـ45 الوافدة، تم تسجيل 14حالة في شانجهاي و13 حالة في بكين و7 في مقاطعة قوانجدونج و4 في فوجيان وحالتين في مقاطعة جيانجسو وحالة واحدة في كل من مقاطعات خبي وتشجيانغ وجيانغشي وشاندونغ وسيتشوان على الترتيب، حسب اللجنة.

وقالت اللجنة إنها تلقت تقارير عن تسجيل 46 حالة إصابة مؤكدة جديدة في البر الرئيسي الصيني اليوم.



طاقم الأطباء يحيى المتعافين

تبادل التهانى

لحظة توديع المستشفى

الاحتفاء بالخروج من المستشفى

تبادل التهانى بالورد