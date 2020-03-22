تعميم تجربة مزادات القطن في سبتمبر المقبل بكل المحافظات بمشاركة القطاع الخاص

كتب عبد الحليم سالم

أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أنه سيتم تعميم تجربة مزادات القطن على كافة المحافظات في سبتمبر المقبل، بالاشتراك مع القطاع الخاص الذين أحجموا العام الماضى نتيجة ارتفاع السعر بحيث يتم فتح السعر حسب المزايدة .

جاء ذلك في حواره المسجل مع الإعلامى محمد الباز في برنامج 90 دقيقة على قناة المحور، وأضاف أنه من المتوقع زيارة 200 ألف فدان قطن، تزامنا مع إنشاء محلجين جديدين إضافة الى محلج الفيوم للحفاظ على جودة القطن وبإعادته الى عرشه للمنافسة العالمية، مؤكدا اننا بدانا الحفاظ على القطن وسنعمل له علامة " قطن مصري طويل التيلة" وصنع في مصر .

وأكد وزير قطاع الأعمال أن الحفاظ على القطن طويل التيلة، بهدف منع خلطه باي اقطان أخرى في الصناعة علاوة على ان ذلك سيتطلب حملة تسويقية كبيرة بجانب خطة تسويق القطن وخطة الإنتاج خلال عامين من خلال تطوير قطاع الغزل والنسيج والملابس .

أوضح أن الرئيس السيسي يتابع بنفسه بصورة شهرية خطة التطوير ويطمئن على تمويل الخطة ،لافتا ان هناك لجنة للقطن تقوم بعمل التنسيق بين مختلف الوزرات ، ولا سيما اننا نسعى لزراعة القطن قصير التيلة كتجربة في مصر حيث ستاتي البذور خلال 10 أيام بحيث تتم الزراعة أوائل ابريل المقبل سنزرع 200 فدان في توشكى او شرق العوينات حسب تحليل التربة الذين ننتظره.

أشار الوزير إلى أنه في حالة نجاح التجربة ونحصل على إنتاجية عالية ممكن نزيد المساحة الى 100 الف فدان قصير التيلة يمكنها انتاج 1.6 مليون قنطار .