تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.5% خاسرا 93.72 نقطة ليصل إلى مستوى 6173.84 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 6.83% خاسرا 404.77 نقطة ليصل إلى مستوى 5520.99 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات، 50.6 مليون سهم بقيمة مليار ريال، وارتفع 17 سهما، فيما تراجع 164 سهما.

وتراجع 19 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع النقل بنسبة 4.10%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 4.03%، تلاه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.99%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.92%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.91%، تلاه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 2.45%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 2.22%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.96%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.89%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.88%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.71%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.60%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.53%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.44%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.25%.

وجاء سهم "الوطنية"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 9.98%، ثم سهم سلامة بنسبة 9.56%، ثم سهم الدوائية بنسبة 7.05%، فيما جاء سهم "المعذر ريت" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 8.77%، ثم سهم "الصناعات الكهربائية" بنسبة 6.37%، ثم سهم "الخدمات الأرضية" بنسبة 5.45%.

وفى سياق آخر أعلنت شركة جرير للتسويق، بخصوص إغلاق معارضها التي تقع داخل المجمعات التجارية بالمملكة العربية السعودية، مؤقتًا اعتبارًا من مساء الأحد 15 مارس، لحين السماح بإعادة فتحها، استمرارا للإجراءات الوقائية والاحترازية للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (كوفيد ١٩) والتي تهدف إلى الحفاظ على سلامة عملائها وموظفيها والمواطنين والمقيمين تم مؤقتا إغلاق جميع معارض مكتبة جرير بالمملكة اعتبارا من الجمعة 20 مارس ويستمر الاغلاق حتى إشعار آخر.