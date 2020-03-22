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بنك ناصر يقرر رفع عائد شهادة كبار السن "رد الجميل" الي 15.5% سنويا

الأحد، 22 مارس 2020 09:54 م
بنك ناصر يقرر رفع عائد شهادة كبار السن "رد الجميل" الي 15.5% سنويا نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

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في ظل الظروف الراهنة وفي ضوء توجيهات الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بزيادة الدعم المقدم لأصحاب المعاشات صرح الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لبنك  ناصر الاجتماعي أن البنك ينفرد عن غيره من البنوك كونه مؤسسة مالية تتولي وظيفة اجتماعية واقتصادية تتميز بمرونة الاداء وسرعة الاستجابة لمطالب واحتياجات المجتمع تقرر رفع عائد شهادة "رد الجميل " لكبار السن لتصبح 15.5% سنويا و15% شهريا وذلك لتحقيق الجانب الاجتماعي التكافلي في ظل الظروف الراهنة بتوفير حياة كريمة لكبار السن وتقديم كل انواع الدعم لهم .

واوضح فاروق ان البنك يعمل علي خلق غطاء آمن لأصحاب المعاشات، يساعدهم في مواجهة الأعباء المعيشية وتحقيق الاستقرار المادي لهم مشيرا ان قيمة الوديعة تبدأ من1000جنيه ومضاعفتها ولا تزيد عن مليون جنيه للشخص الواحد ويتم احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع ويتم تجديدها في تاريخ الاستحقاق بشكل تلقائي ما لم يرد من العميل ما يفيد عدم رغبته في التجديد وكذلك يمكن الاقتراض بضمانها بشروط ميسرة وفقا للقواعد التي يقرها البنك بنسبة تصل إلى 80% من قيمتها كما يمكن استردادها بعد ستة أشهر من تاريخ اصدارها.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية  قدد أصدر عددًا من القرارات، للتخفيف عن المواطنين من آثار مكافة فيروس كورونا، حيث قرر تخفيض ضريبة الدمغة على توزيع الأرباح بنسبة 50%. وإطلاق مبادرة إحلال وتجديد الفنادق السياحية. و خفض أسعار الفائدة لدى البنك المركزى 3%.

كما قرر الرئيس تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير 6 أشهر وإعفاء الأجانب من ضرائب الأرباح الرأسمالية. وتعديل ضريبة الدمغة والإعفاء الكامل من الدمغة الفورية.

وقرر الرئيس أيضًا تأجيل مستحقات الشركات العاملة فى القطاع السياحى، و ضم العلاوة الخمسة المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسى، ومنح العلاوة الدورية السنوية للمعاشات لتكون بنسبة 14% اعتبار من العام المالى القادم، ووقف قانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين.


التضامن

بنك ناصر

شهادة رد الجميل

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