اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 مارس 2020 12:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

بدل ما تشترى شقة اشترى شركة..بـ20 مليون جنيه تشترى 5 شركات فى بورصة النيل

الأحد، 22 مارس 2020 12:00 ص
بدل ما تشترى شقة اشترى شركة..بـ20 مليون جنيه تشترى 5 شركات فى بورصة النيل البورصة المصرية - أرشيفية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
"هااام جداً لمحبى اقتناء الفيلات الفاخرة..فيلا فى الشيخ زايد بحديقة كبيرة وحمام سباحة فرصة للعائلات والمستثمرين فقط 20 مليون جنيه لن تجد أسعارنا فى أى مكان آخر"..هل أعجبك الإعلان وزاد فضولك لمعرفة تفاصيله وأين تقع مكانها، هل بدأت تحلم باستثمار المبلغ الذى تمتلكه فى شراء فيلا وقضاء أوقات ممتعة بها أنت وعائلتك أم تفكر بكم ستبيعها بعد وقت من الزمن، هل ستلحق تلك الفرصة أم سيأتى من يقتنصها منك قبل أن تدفع المقدم؟ .
 
انتظر واسمع ذلك الإعلان مرة أخرى، هل تحب أن تمتلك شركة تحقق لك عوائد سنوية وتصبح من رجال الأعمال، هل تعلم أن الـ20 مليون جنيه يمكنك أن تمتلك 5 شركات متداولة فى بورصة النيل مجموع قيمهم السوقية لا يتعدى هذا الرقم أو يمكنك أن تمتلك شركة استثمار عقارى فى السوق الرئيسى تحقق سنوياً أرباح حوالى 4 ملايين جنيه، وقيمتها السوقية 19 مليون جنيه، وتصبح تمتلك أكثر من فيلا وشقة، أم تريد أن تبدأ عملك كصاحب شركة سمسرة، فهناك شركة سمسرة قيمتها السوقية حوالى 26 مليون جنيه تحقق سنوياً 6 ملايين جنيه أرباح .
 
وهل نوسع نطاق اختياراتك لنلقى نظرة الآن على ماذا يمكنك شراء بمبلغ 100 مليون جنيه بالبورصة المصرية فى الوقت الحالي، حسناً يمكنك أن تمتلك 10% من بنك قناة السويس أو 35% من شركة التوفيق للتأجير تمويلى أو 20 % من عامر جروب أو 9% من شركة بى بى انفستمنت أو 24% من بورتو جروب أو تمتلك صندوق استثمار عقارى بالكامل، والعديد  من الفرص التى أصبحت أكثر رونقاً بعد أن تراجعت أسعار الفائدة إلى مستويات ما قبل التعويم بل وأكثر .
 
بالطبع ذلك السيناريو الذى ذكرناه قد لا يتحقق بين ليلة وضحاها، لأنك لتحقيق هدفك فى امتلاك تلك النسب من الأسهم لن تتحقق بسهولة مثل سهولة امتلك الفيلا، لكننا نوضح هنا كيف أصبح بثمن فيلا أو شقة فاخرة أن تمتلك شركة كاملة بها العديد من الفيلات والشقق الفاخرة وليست واحدة فقط، وهذا يدل على أن وجود سيولة مالية لديك فى الوقت الحالي- مع تراجع أسعار الفائدة وانهيار أسواق المال-  هو طريقك لتضاعف أموالك واستثماراتك بطريقة لن تحققها فى ودائع ادخارية.
 
يقول صلاح حيدر المحلل الاقتصادى، إن الوقت الحالى هو الأفضل للاستثمار فى سوق الأوراق المالية؛ فبعد التراجعات الكبيرة التى شهدها الأسواق أصبح امتلاك سيولة مالية كنزاً أكبر من قيمة المال نفسه، فوضع أموالك فى مجموعة أسهم مختارة من السوق ستتحول لاحقاً من تراب إلى ذهب إلا أن ذلك ربما لا تكون هى التوصية المثلى فى الوقت الحالى خاصة وأن السوق يواجه ظروف قد تكون قاهرة لا تمت بأى علاقة بالظروف المالية للسوق أو للاقتصاد ككل.
 
وأوضح قائلا:"الطبيعى الاستثمار فى الوقت الحالى يعد مثالى لكن لا يوجد محلل اقتصادى أو مالى أو فنى يستطيع أن يتنبأ كيف سيكون أثر انتشار فيروس كورونا وانهيارات الأسواق العالمية وحرب أسعار البترول بين السعودية وروسيا على الاقتصاد غداً والأسبوع المقبل والشهر القادم وعلى العام المالى ككل". 
 
وقال حيدر ، إن التوصية المثلى الآن لمن يمتلك سيولة أن يحدد أهدافه من أصول فى سوق الأوراق المالية على أن يقتنصها عندما تستقر الأوضاع على مستوى أزمة الفيروس الحالية وقبل أن يتغير اتجاه السوق أما بالنسبة للمستثمر العالق حالياً فى أسهم فليس هناك نصيحة مثلى له فلا يمكن أن تقول له بيع أسهمك بخسارة أو احتفظ بالأسهم واستمر بالخسارة .
 

البورصة

البورصة المصرية

اسهم البورصة

اخبار البورصة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير الرى: إثيوبيا تحاول التغطية على مشاكلها الداخلية بأزمة سد النهضة

وزير الرى: إثيوبيا تحاول التغطية على مشاكلها الداخلية بأزمة سد النهضة

البنك المركزى: إحمى نفسك وإدفع إلكترونى.. والسحب النقدى من الـATM مجانًا

البنك المركزى: إحمى نفسك وإدفع إلكترونى.. والسحب النقدى من الـATM مجانًا

الجيش الأمريكى ينتشر فى شوارع نيويورك بعد إعلانها منطقة كوارث بسبب كورونا

الجيش الأمريكى ينتشر فى شوارع نيويورك بعد إعلانها منطقة كوارث بسبب كورونا

فيديو..مداهمات أمنية للبؤر الإجرامية وتحريز سلاح ومخدرات

فيديو..مداهمات أمنية للبؤر الإجرامية وتحريز سلاح ومخدرات

تعرف على التسهيلات الضريبية لممولى الضرائب مع انتشار فيروس كورونا

تعرف على التسهيلات الضريبية لممولى الضرائب مع انتشار فيروس كورونا

الداخلية تلاحق فيروس الشائعات والاحتكار والمخالفات..غلق 8 الآف مركز تعليمي ومطاعم ومقاهي مخالفة.. وضبط أطنان سلع غذائية احتكرها تجار لرفع سعرها .. وتحريز منتجات تطهير وتعقيم مغشوشة لتركيبها بمصانع بير السلم

الداخلية تلاحق فيروس الشائعات والاحتكار والمخالفات..غلق 8 الآف مركز تعليمي ومطاعم ومقاهي مخالفة.. وضبط أطنان سلع غذائية احتكرها تجار لرفع سعرها .. وتحريز منتجات تطهير وتعقيم مغشوشة لتركيبها بمصانع بير السلم

ترامب يعلن مدينة نيويورك منطقة كوارث بسبب كورونا

ترامب يعلن مدينة نيويورك منطقة كوارث بسبب كورونا

يد تكافح كورونا وأخرى تطارد المجرمين.. الداخلية تضبط 2254 هارب من الجنايات وتحرز 1243 قطعة سلاح بينها جرينوف ورشاشات و2.8 طن بانجو.. وتحصل 1.9 مليار جنيه من قضايا أموال عامة

يد تكافح كورونا وأخرى تطارد المجرمين.. الداخلية تضبط 2254 هارب من الجنايات وتحرز 1243 قطعة سلاح بينها جرينوف ورشاشات و2.8 طن بانجو.. وتحصل 1.9 مليار جنيه من قضايا أموال عامة

إيطاليا تسجل 800 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

إيطاليا تسجل 800 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

تركيا تفرض حظر التجوال على من تتجاوز أعمارهم 65 عاما بسبب فيروس كورونا

تركيا تفرض حظر التجوال على من تتجاوز أعمارهم 65 عاما بسبب فيروس كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 21-3-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 21-3-2020

الحكومة: التبرع لمواجهة كورونا على حساب صندوق تحيا مصر037037 مواجهة الكوارث

الحكومة: التبرع لمواجهة كورونا على حساب صندوق تحيا مصر037037 مواجهة الكوارث

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة