بدء تنفيذ ربط وصلات المساكن بمنطقة الكوثر بالغردقة بخط المياه الرئيسى

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن اللواء عاطف وجدي، رئيس مدينة الغردقة، أن تم البدأ في تنفيذ توصيل الوصلات المنزلية الخاصة بالعمارات السكنية بمنطقة الكوثر جنوب الغردقة، بخط المياه الرئيسي بحضور المهندس المختص لشركة مياه الشرب وإدارة المشروعات بمجلس المدينة وإدارة مرور البحر الأحمر.

وأكد بيان من مجلس مدينة الغردقة، أن جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة الاستجابة لمطالب المواطنين وحل جميع المشكلات بنطاق المدينة، حيث ستجاب محافظ البحر الأحمر لمطالب المواطنين بمنطقة الكوثر بالغردقة لحل المشكلات الخاصة بالمياه

وكان وجه اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الاحمر، بضرورة الانتهاء من توصيل خط المياه بمنطقة الكوثر وخاصة منطقة مبارك 2 مشددا بتوصيل الوصلات المنزلية لخطوط المياه.