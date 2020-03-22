بدء تنفيذ ربط وصلات المساكن بمنطقة الكوثر بالغردقة بخط المياه الرئيسى

أعلن اللواء عاطف وجدي، رئيس مدينة الغردقة، أن تم البدأ في تنفيذ توصيل الوصلات المنزلية الخاصة بالعمارات السكنية بمنطقة الكوثر جنوب الغردقة، بخط المياه الرئيسي بحضور المهندس المختص لشركة مياه الشرب وإدارة المشروعات بمجلس المدينة وإدارة مرور البحر الأحمر.
وأكد بيان من مجلس مدينة الغردقة، أن جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة الاستجابة لمطالب المواطنين وحل جميع المشكلات بنطاق المدينة، حيث ستجاب محافظ البحر الأحمر لمطالب المواطنين بمنطقة الكوثر بالغردقة لحل المشكلات الخاصة بالمياه
وكان وجه اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الاحمر، بضرورة الانتهاء من توصيل خط المياه بمنطقة الكوثر وخاصة منطقة مبارك 2 مشددا بتوصيل الوصلات المنزلية لخطوط المياه.
وكان أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، تشغيل شبكات مياه الشرب بالكامل في مناطق "الكوثر، المطار، النجدة" بمدينة الغردقة وذلك بعد انتهاء تنفيذها منذ 10 سنوات، دون تشغيلها ودخولها الخدمة، موضحاً أنه يواصل العمل وبذل أقصى جهده بالتنسيق مع الجهات المختلفة للوفاء بتعهداته لأهالي المحافظة والتي على رأسها الحصول على مياه شرب نظيفة والقضاء على مشاكل الصرف الصحى بشكل نهائى.
كان محافظ البحر الأحمر وجه بالإسراع في حل المشكلات التى يشعر بها المواطن، وأهمها الحصول على مياه شرب صالحة، وكلف الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر، بمتابعة نسب تنفيذ المشروعات التي قامت بها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وما يعيق تلك المشروعات لتذليل أي عقبات.
بدورها قالت الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر أنها تتابع جهود العمل بالشبكات لسرعة انهاءها وتذليل أي عقبات، بالتنسيق نائب وزير الإسكان سيد إسماعيل، ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر مهندس محمد عيسى، ورئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر المهندس عصام أبوالدهب.
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