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لكى لا تبحث كثيرًا وتبقى على دراية دائمة، بجميع الأحداث سواء العالمية أو العربية، ينشر "اليوم السابع" ملخصًا لأهم الأخبار والموضوعات خلال الساعات الماضية.

الحوثيين

نشر وزير الإعلام بالحكومة الشرعية اليمنية، الدكتور معمر الأريانى، فيديو يوثق كيفية إقامة الحوثيين للحجر الصحى الخاص بفيروس كورونا، مؤكدا أن هذا الفيديو التقطه أحد المواطنين اليمنيين، حيث يوضح الفيديو أن العشرات من النساء والأطفال والشيوخ ساقتهم الميلشيا إلى أماكن عراء رغم قسوة ظروف الطقس، وتركتهم يفترشون الأرض دون أى إجراءات طبية كما هو معمول به فى الدول الأخرى.

فيروس كورونا

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بالردود الإيجابية من الأطراف الليبية، على دعوات بوقف إنساني للقتال للسماح للسلطات بالاستجابة لتحدي الصحة العامة الذي يشكله تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). أبو الغيط يوجه رسالة للأمة العربية فى الذكرى الـ75 لإنشاء جامعة الدول أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية وجه أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، رسالةً هنأ فيها الأمة العربية بالعيد الماسي للجامعة ومرور خمسة وسبعين عاماً على تأسيسها في نفس هذا اليوم في عام 1945.

وزير الصحة الكويتى: ارتفاع عدد حالات الشفاء من "كورونا" لـ30

وزير الصحة الكويتى الدكتور باسل الصباح

أعلن وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الأحد شفاء 3 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد الحالات التى تعافت وتماثلت للشفاء فى بلاده إلى 30 حالة.

رئيس وزراء سلوفاكيا ايجور ماتوفيتش

غرد إيجورماتوفتش رئيس وزراء سلوفاكيا الجديد على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ملتقطًا صورة سيلفى له قائلًا: وحدى بالفعل فى مكتبى الجديد والمؤقت.. الحرب تنتظرنى.

بوريس جونسون

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن "المملكة المتحدة تفصلها حاليا 3 أسابيع على الأكثر من الحالة المماثلة لتلك التي تعيشها الآن إيطاليا بسبب أزمة فيروس (كورونا)، إذا لم نمكث في المنازل".

ونقلت صحيفة (صنداي تليجراف) البريطانية، عن جونسون قوله إن "إذا لم نمكث في المنازل، فإن بريطانيا على بعد أسبوعين أو 3 أسابيع عن الوضع الذي تمر به إيطاليا، الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الوفيات بفيروس (كورونا)، حيث ارتفع عدد الوفيات من الفيروس بمقدار 793 في غضون 24 ساعة". مقالات صحف الخليج.. عبدالله بن بجاد العتيبى يتحدث عن الوباء والسياسة.. نورا المطيرى تسلط الضوء على التخبط والفشل الأردوغانى.. رمزى بارود يناقش السجل "الصهيونى" للأمريكى جو بايدن

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