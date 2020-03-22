شاهد.. كيف يجرى الحوثيون الحجر الصحى لليمنيين المصابين بكورونا

إيمان حنا

نشر وزير الإعلام بالحكومة الشرعية اليمنية، الدكتور معمر الأريانى، فيديو يوثق كيفية إقامة الحوثيين للحجر الصحى الخاص بفيروس كورونا، مؤكدا أن هذا الفيديو التقطه أحد المواطنين اليمنيين، حيث يوضح الفيديو أن العشرات من النساء والأطفال والشيوخ ساقتهم الميلشيا إلى أماكن عراء رغم قسوة ظروف الطقس، وتركتهم يفترشون الأرض دون أى إجراءات طبية كما هو معمول به فى الدول الأخرى.

ومن جانبه، علق وزير الإعلام قائلا "تتذرع المليشيا الحوثية بفيروس كورونا لاشباع نزعاتها الانتقامية وممارسة المزيد من الإذلال لليمنيين وتصفية حساباتها مع المناطق الرافضة لمخططها الانقلابي، كما حدث مع منع تنقل المواطنين والسلع والبضائع بين المحافظات وتشديد الحصار على محافظة ومدينة تعز.

وقد سبق وحذر وزير الاعلام معمر الارياني من استغلال مليشيا الحوثي الانقلابية لحالة الفوبيا العالمية من فايروس كورونا لفرض المزيد من التضييق على المواطنين، وتصفية حساباتها مع الرافضين لمخططها الانقلابي والمحافظات المحررة وفي المقدمة محافظة تعز التي عززت المليشيا من حصارها بحجة الإجراءات الاحترازية.

وأوضح في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ‏ان مرتزقة ايران "مليشيا الحوثي" يتخذون من فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية لمواجهته مبررا لتنفيذ احكامها العرفية على المواطنين وتشديد قبضتها الامنية وتقييد الحريات والتضييق على حركة المدنيين بين المحافظات وتحويل مناطق سيطرتها إلى سجن كبير في استغلال بشع وقبيح لهذا الوباء العالمي.

واشار ‏إلى تناقض مليشيا الحوثي الصارخ ففي الوقت التي تتحدث فيه عن إجراءات احترازية لمواجهة فايروس كورونا، تحشد كل يوم المواطنين بالترغيب والترهيب لعقد اللقاءات والتنظيم لإحياء فعالياتها السياسية والدينية والتحشيد لجبهات القتال في مختلف المحافظات بمناطق سيطرتها.