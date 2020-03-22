أول كلمات رئيس وزراء سلوفاكيا بعد أداء اليمين الدستورية: الحرب تنتظرنى

كتبت: هناء أبو العز

غرد إيجورماتوفتش رئيس وزراء سلوفاكيا الجديد على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ملتقطًا صورة سيلفى له قائلًا: وحدى بالفعل فى مكتبى الجديد والمؤقت.. الحرب تنتظرنى.

كما نشر إيجورماتوفتش على حسابه الرسمية صور موقعة من رئيسة الجمهورية، بتكليفه برئاسة الحكومة، وقال فى تغريدة أخرى: اليوم هو البداية الرسمية للربيع، بعد أيام مررت فيها بالكثير من الغيوم والأمطار، وفزت بالانتخابات يوم 29 فبراير، ثم قمت بتشكيل الحكومة يوم 13 مارس ، وأبدأ العمل كرئيس للحكومة ا في اليوم الأول من الربيع، لتكون هديتى "كورونا".

وارتدى إيجور ماتوفيتش رئيس وزراء سلوفاكيا الجديد، وأعضاء حكومته المشكله مؤخرا أقنعة واقية خلال حلف اليومين لتولى المسئولية بحضور رئيس سلوفاكيا زوزانا كابوتوفا، حيث عين إيجور ماتوفيتش، رئيسًا جديدًا للوزراء، اليوم السبت، لقيادة ائتلاف حكومى يمينى وسطى جديد بعد أن اجتاحت انتخابات فبراير أحزاب المعارضة المناهضة للفساد فى السلطة.

وكما ذكرت وكالة "رويترز"، يأتى تسليم الحكومة فى الوقت الذى تقاتل فيه الدولة الواقعة فى وسط أوروبا والتى يبلغ تعدادها 5.5 مليون نسمة انتشار فيروس كورونا منتشر وضع أوروبا فى حالة إغلاق، ضاغطًا على تحالف "ماتوفيتش" المكون من أربعة أحزاب للموافقة على مجلس الوزراء بسرعة.