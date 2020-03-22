اليوم السابع
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القبض على طالبة بالشرقية لترويجها إشاعات عن فيرس كورونا عبر فيس بوك

الأحد، 22 مارس 2020 11:57 ص
القبض على طالبة بالشرقية لترويجها إشاعات عن فيرس كورونا عبر فيس بوك ضبط - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس، اليوم، القبض على طالبة لقيامها بنشر معلومات مغلوطة عن فيروس كورونا ونشر معلومات تحرض ضد الدولة المصرية، وتم إخطار النيابة العامة بمركز بلبيس، برئاسة أحمد خطاب، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

 

تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود معلومات بقيام " شيماء ع ال ع ال " 27 سنة طالبة بالتعليم المفتوح، ومقيمة بندر بلبيس، ببث مقطع فيديو بوجود إصابات بفيروس كورونا بأحد المصانع بمدينة بلبيس، وبث معلومات مغلوطة تحرض ضد الدولة المصرية، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3602 إدارى مركز شرطة بلبيس.

 

وتبين من التحريات أن الطالبة نشرت معلومات الهدف منها بث الرعب لدى المواطنين فى مدينة بلبيس، وادعت كذبا بقطع التيار الكهربائى ومياه الشرب، وأن يوجد مصنع يعمل به العديد من الأطفال ومصابون بفيروس كورنا، وذلك بهدف رفع نسبة المشاهدة على القناة الخاصة بها على اليوتيوب.

 

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه لا توجد حالات إصابة بفيروس كورونا حتى الآن فى محافظة الشرقية، مشيرا إلى أنه يطمئن أهالى الشرقية بأن هناك إجراءات صارمة يتم تطبيقها للحد من انتشار كورونا.

 

وتابع محافظ الشرقية، أن العاملين فى الحقل الصحى يقدمون مجهود خرافى، لافتا إلى أن هناك تنسيق مع مستشفيات القطاع الخاص، وهناك خطة واضحة للتعامل مع الحالات التى يثبت إصابتها ونقلها فورا للعزل.

 

وأشار الدكتور ممدوح غراب، إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات مع أحد المقاهى التى رفض صاحبها الالتزام بقرار الغلق، وتم تشميعها ومصادرة أدواتها وفرض غرامة ألف جنيه.

 

 وأكد محافظ الشرقية، أن المحافظة تلجأ للرائدات الريفيات فى القرى لأن لهم ثقل فى القرى وسيدات القرى يستمعون لهم، وذلك لتوعية السيدات فى القرى بخطورة فيروس كورونا وأهمية الالتزام بالتعليمات التى تقرها المحافظة.

 


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