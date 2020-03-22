الصحة العالمية: 1733 حالة وفاة اليوم.. ووقف العدوى أهم ركيزة لمواجهة كورونا

كتب محمد تهامى زكى

كشفت منظمة الصحة العالمية أن وقف انتقال العدوى واكتشاف المرضى مبكرا وعزلهم، هى أهم الأهداف الاستراتيجية لها حول فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وحددت منظمة الصحة العالمية أهم أهدافها الاستراتيجية لمواجهة الفيروس المستجد، منها وقف انتقال العدوى، اكتشاف المرضى مبكراً وعزلهم ورعايتهم، معالجة النقاط المجهولة المهمة عن الوخامة والانتقال والعدوى والعلاج، الاتصال حول المخاطر ومكافحة المعلومات الخاطئة وتقليل الآثار الاجتماعية والاقتصادية.

ونشرت منظمة الصحة العالمية، التحديث اليومى لضحايا المرض، حيث أشارت إلى أن عدد المصابين حول العالم بلغ 25 ألف 161 حالة، والمتعافين 8 آلاف و831 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 1733 حالة.





من ناحية أخرى، قال كبير خبراء الطوارئ فى منظمة الصحة العالمية مايك رايان، إن فرض العزل الصحى ليس كافيا لهزيمة فيروس كورونا، مضيفا أن هناك حاجة لوجود تدابير للصحة العامة تحول دون عودة ظهور الفيروس فيما بعد .

وقال رايان، إن ما نحتاج إليه بحق هو العثور على المرضى ومن يحملون الفيروس وعزلهم والعثور على من خالطوهم وعزلهم، مضيفا أنه إذا لم تكن هناك تدابير قوية للصحة العامة الآن فإن الخطر هو عودة المرض من جديد عند رفع هذه القيود على الحركة وقرارات الإغلاق.

وقال رايان إن الصين وسنغافورة وكوريا الجنوبية، التى اتخذت إلى جانب القيود، تدابير مشددة لفحص كل شخص يشتبه فى إصابته، تمثل نماذج يحتذى بها لأوروبا، التى قالت المنظمة إنها حلت محل آسيا وأصبحت مركز الوباء.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد دعت فى وقت سابق إلى اتباع استراتيجية "التباعد الجسدى" بدلا من الاستراتيجية التى كانت تدعو إليها سابقا وهى "التباعد الاجتماعي" والتى كانت تقوم على التزام مسافة بين الأشخاص أثناء تعاملاتهم.