اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 مارس 2020 10:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة العالمية: 1733 حالة وفاة اليوم.. ووقف العدوى أهم ركيزة لمواجهة كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 10:12 م
الصحة العالمية: 1733 حالة وفاة اليوم.. ووقف العدوى أهم ركيزة لمواجهة كورونا كورونا
كتب محمد تهامى زكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت منظمة الصحة العالمية أن وقف انتقال العدوى واكتشاف المرضى مبكرا وعزلهم، هى أهم الأهداف الاستراتيجية لها حول فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

 وحددت منظمة الصحة العالمية أهم أهدافها الاستراتيجية لمواجهة الفيروس المستجد، منها وقف انتقال العدوى، اكتشاف المرضى مبكراً وعزلهم ورعايتهم، معالجة النقاط المجهولة المهمة عن الوخامة والانتقال والعدوى والعلاج، الاتصال حول المخاطر ومكافحة المعلومات الخاطئة وتقليل الآثار الاجتماعية والاقتصادية.

ونشرت منظمة الصحة العالمية، التحديث اليومى لضحايا المرض، حيث أشارت إلى أن عدد المصابين حول العالم بلغ 25 ألف 161 حالة، والمتعافين 8 آلاف و831 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 1733 حالة.

Capture
 
من ناحية أخرى، قال كبير خبراء الطوارئ فى منظمة الصحة العالمية مايك رايان، إن فرض العزل الصحى ليس كافيا لهزيمة فيروس كورونا، مضيفا أن هناك حاجة لوجود تدابير للصحة العامة تحول دون عودة ظهور الفيروس فيما بعد.

وقال رايان، إن ما نحتاج إليه بحق هو العثور على المرضى ومن يحملون الفيروس وعزلهم والعثور على من خالطوهم وعزلهم، مضيفا أنه إذا لم تكن هناك تدابير قوية للصحة العامة الآن فإن الخطر هو عودة المرض من جديد عند رفع هذه القيود على الحركة وقرارات الإغلاق.

وقال رايان إن الصين وسنغافورة وكوريا الجنوبية، التى اتخذت إلى جانب القيود، تدابير مشددة لفحص كل شخص يشتبه فى إصابته، تمثل نماذج يحتذى بها لأوروبا، التى قالت المنظمة إنها حلت محل آسيا وأصبحت مركز الوباء.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد دعت فى وقت سابق إلى اتباع استراتيجية "التباعد الجسدى" بدلا من الاستراتيجية التى كانت تدعو إليها سابقا وهى "التباعد الاجتماعي" والتى كانت تقوم على التزام مسافة بين الأشخاص أثناء تعاملاتهم.

 


كورونا

فيروس كورونا

الصحة العالمية

كوفيد 19

منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"الصحة العالمية": هناك حاجة لتدابير تحول دون عودة ظهور فيروس كورونا فيما بعد

الأحد، 22 مارس 2020 08:31 م

مدير الصحة العالمية يطلب تزويد المنشآت الطبية بمياه نظيفة لمحاربة كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 04:39 م

هل يمكن للمرأة المصابة بفيروس كورونا إرضاع طفلها ؟ الصحة العالمية تجيب

الأحد، 22 مارس 2020 03:56 م

الصحة العالمية: فيروس كورونا أصاب 267013 وقتل 11201 على مستوى العالم

الأحد، 22 مارس 2020 03:33 م

الصحة العالمية تحذر من ادعاء شخص انتماءه لها وتكليفه بمتابعة الأوبئة بمصر

الأحد، 22 مارس 2020 03:03 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأزهر للفتوى: من لازم بيته وقت الوباء له أجر الشهيد ومخالفة الإرشادات حرام

الأزهر للفتوى: من لازم بيته وقت الوباء له أجر الشهيد ومخالفة الإرشادات حرام

أخبار مصر اليوم.. السيسي يتخذ مجموعة قرارات للتخفيف عن المواطنين بسبب كورونا

أخبار مصر اليوم.. السيسي يتخذ مجموعة قرارات للتخفيف عن المواطنين بسبب كورونا

ماذا فعلت كورونا بمدينة ليفربول وأين محمد صلاح؟!

ماذا فعلت كورونا بمدينة ليفربول وأين محمد صلاح؟!

مجلس تحرير "اليوم السابع" يعقد اجتماعه الأول عبر الفيديو بكامل تشكيله ..صور

مجلس تحرير "اليوم السابع" يعقد اجتماعه الأول عبر الفيديو بكامل تشكيله ..صور

أخبار سارة.. تأجيل أقساط القروض وشهادات بفائدة 15%.. مع أحمد يعقوب

أخبار سارة.. تأجيل أقساط القروض وشهادات بفائدة 15%.. مع أحمد يعقوب

لو هتشتغل من البيت.. 9 نصائح لزيادة سرعة الواى فاى فى منزلك

لو هتشتغل من البيت.. 9 نصائح لزيادة سرعة الواى فاى فى منزلك

البنك المركزى يلغى رسوم وعمولات التحويلات المحلية بالجنيه

البنك المركزى يلغى رسوم وعمولات التحويلات المحلية بالجنيه

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 22-3-2020 وعيار 24 بـ 181.23 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 22-3-2020 وعيار 24 بـ 181.23 ريال سعودى

فو يوجانيو المحصنة.. كيف انتصرت المدينة الإيطالية على كورونا؟ "فيديو"

فو يوجانيو المحصنة.. كيف انتصرت المدينة الإيطالية على كورونا؟ "فيديو"

محمد الإتربى يتولى رئاسة اتحاد بنوك مصر خلفًا لهشام عز العرب

محمد الإتربى يتولى رئاسة اتحاد بنوك مصر خلفًا لهشام عز العرب

البنك المركزى: تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب "كورونا"

البنك المركزى: تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب "كورونا"

فيديو.. 7 معلومات عن أول لقاح روسى لعلاج فيروس كورونا

فيديو.. 7 معلومات عن أول لقاح روسى لعلاج فيروس كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة