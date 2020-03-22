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السياحة العالمية تطلق حملة "ابقوا بالمنزل اليوم ..لنسافر غدا" لمواجهة كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 02:12 م
السياحة العالمية تطلق حملة "ابقوا بالمنزل اليوم ..لنسافر غدا" لمواجهة كورونا شعار المنظمة الجديد
كتبت آمال رسلان 

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أطلقت منظمة السياحة العالمية حملة على مواقع التواصل الاجتماعى تحت شعار "ابقوا بالمنزل اليوم.. لنسافر غدا"،  لحث الجميع حول العالم للبقاء فى المنزل منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد وحماية الأرواح من الاصابة، وغيرت المنظمة شعارها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى من الشعار القديم الذى يدعوا للسفر إلى الشعار الجديد "سافر غدا".

 

ووجهت منظمة السياحة العالمية نداء للجميع بالتزام المنازل حفاظا على الارواح، حيث قال زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، :"إلزموا دياركم الآن – لكن سافروا غدا!، بقاؤنا اليوم في ديارنا يتيح لنا السفر في الغد، والسفر في الغد سوف يساعد على إيجاد فرص العمل، والإحتفال بالثقافة، وتعزيز الصداقة والتفاهم عالميا".

 

ولفت بولوليكاشفيلي إلى أن السياحة في وضع فريد لقيادة الانتعاش في المستقبل، وإن قطاعنا سيوفر فرص العمل التي يحتاجها الناس للنهوض من هذه الكبوة، وسيقود النمو الاقتصادي الذي سوف يساعد كل المجتمعات والبلدان على التعافي، أما في الوقت الحالي، فليس علينا إلا أن نتحلى بالصبر ونبقى على أهبة الاستعداد.

 

 وأضاف الامين العام للمنظمة "مع تفاقم الوضع جراء تفشي فيروس كورونا COVID-19 ، تلاحظ منظمة السياحة العالمية  أن قيودا على السفر، كلية أو جزئية،  قد فرضت - ولا تزال تفرض - في جميع أنحاء العالم، ولقد تم اتخاذ هذه القرارات باعتبار أن الصحة العامة هي الهم الأساسي".

 

 وأشار إلى ان هذا الوباء يطال المجتمع على كافة الأصعدة، ونحن نقف جنبا إلى جنب مع المتضررين في هذه الأوقات، مشيرا إلى إن تأثير الوباء على اقتصادات متباطئة أصلا قد جعل السياحة معرضة للأذى بصورة خاصة، فأصبح القطاع الأكثر تضررا حتى الآن، ونظرًا لأن 80% من القطاع يتكون من مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم، فإن ملايين الناس في العالم يجدون أن سبل عيشهم قد أصبحت في مهب الريح.

 

 وشددت المنظمة على أن الأولوية يجب أن تكون للناس ولرفاهيتم، وإن المنظمة ستواصل العمل بشكل وثيق مع منظمة الصحة العالمية لتعزيز التعاون في مواجهة فيروس COVID-19، وانه يجب أن يكون الجميع جزءًا من الحل.  

 


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