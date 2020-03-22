اليوم السابع
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الأحد، 22 مارس 2020 09:58 م
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الإسهال وفقدان الشهية قد يكونان علامات مبكرة لفيروس كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 09:00 م
الإسهال وفقدان الشهية قد يكونان علامات مبكرة لفيروس كورونا مشاكل الجهاز الهضمى قد ترتبط بكورونا
كتبت إيناس البنا

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أوضح العلماء أن الإسهال وفقدان الشهية يمكن أن يكونا علامات مبكرة لفيروس كورونا، خاصة بعد أن وجد أن نصف المرضى تقريبًا يعانون من واحد أو أكثر من أعراض الجهاز الهضمي.

وتوصلت دراسة حديثة وفقا لتقرير جريدة "الديلى ميل"، إلى أن مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإسهال والقيء وفقدان الشهية قد تكون أحد أعراض فيروسات التاجية.

وجدت دراسة أجريت على 204 مرضى في ووهان ، وهي نقطة الصفر لتفشي COVID-19، أن 99 مريضًا (48.5%) ذهبوا إلى المستشفى بسبب مشاكل في الجهاز الهضمي كمرضهم الرئيسي، ولم يكن لدى غالبية هؤلاء الأشخاص أمراض هضمية كامنة.

 

 
 
ولكن كان فقدان الشهية (83 %) والإسهال (29 %) من الأعراض الرئيسية للمرضى الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي، بينما تشمل مشاكل الجهاز الهضمي الأخرى التي تم الإبلاغ عنها القيء (0.8 %) وآلام البطن (0.4 %).
 
وعلى الرغم من أن معظم المرضى عانوا من مشاكل في الجهاز التنفسي، مثل السعال الجاف المستمر أو صعوبة في التنفس، إلا أن 7 مرضى في الدراسة أظهروا أعراض الهضم فقط.
 
تم فحص الدراسة التي أجراها باحثون صينيون من قبل أكاديميين آخرين، ونشرت هذا الأسبوع في المجلة الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي.
 
وجدت الدراسة أيضًا أن مشاكل الجهاز الهضمي تفاقمت مع زيادة شدة المرض، حيث يوضح العلماء أن المرضى الذين ليس لديهم أعراض في الجهاز الهضمي في هذه الدراسة، كانوا أكثر عرضة للشفاء من المرضى الذين يعانون من أعراض في الجهاز الهضمي.
 
 
قد يؤدي التشخيص المبكر لـ COVID-19، والذي يمكن أن يؤدي إلى علاج مبكر وحجر صحي أسرع لتقليل انتقال العدوى من الأشخاص الذين لا يزالون دون تشخيص.
 
وعلى الرغم من ذلك لا يزال السبب الدقيق وراء تأثير الفيروس على الجهاز الهضمي غير معروف ، لكن الأكاديميين يعتقدون أنه يمكن أن يكون مشابهًا لكيفية إلحاق  فيروس سارس بالجهاز الهضمى.
 

كورونا فيروس

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مشاكل الجهاز الهضمى

فقدان الشهية

القئ من أعراض كورونا

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