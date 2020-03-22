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طبيب بريطانى يكشف أعراضا جديدة لفيروس كورونا,, اعرف التفاصيل

الأحد، 22 مارس 2020 11:11 ص
طبيب بريطانى يكشف أعراضا جديدة لفيروس كورونا,, اعرف التفاصيل فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

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المعتاد عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والذى انتشر خلال الأيام الماضية فى العديد من دول العالم مسببا حالة كبيرة من الهلع بسبب سرعة انتشاره أن اعراضه الأساسية تشمل ارتفاع درجة الحرارة والسعال الجاف والتهاب الحلق وغيرها، من الأعراض المعروفة، ولكن ثمة أعراض جديدة ظهرت لتنضم إلى قائمة الأعراض الخاصة بفيروس كورونا. 

وأعلن الطبيب البريطانى نيرمال كومار المتخصص فى أمراض الأنف والحنجرة، أن فقدان حاستى الشم والتذوق، يعد مؤشرا جديدا على الإصابة بفيروس كورونا، قائلا لقناة "سكاى نيوز"، "قد لا تظهر على المريض بالضرورة أعراض السعال وارتفاع درجة الحرارة، لذلك يجب على من يشعرون بفقدان حاستي الشم والتذوق اللجوء إلى العزل الذاتي".

يذكر أن فيروس كورونا قد انتشر بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز الـ3 آلاف شخص، فيما اقترب عدد المصابين من 300 ألف مصاب، وسعت العديد من دول العالم إلى اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس. 

 


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