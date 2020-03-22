الأوقاف: نسقنا مع الهيئة الوطنية للإعلام لإطلاق آذان النوازل ظهر اليوم الأحد

وأكدت غرفة عمليات وزارة الأوقاف، أن قرار غلق جميع المساجد ووقف الأذان الموحد الذى يبث بألف مسجد وإطلاق أذان النوازل الذى إطلق فى صلاة العصر ولمدة أسبوعين تم تطبيقهم جميعا.

وأوضحت الغرفة، أننا تعاونها مع كافة الصحف والقنوات فى تلقى البلاغات بالمساجد المفتوحة بالمخالفة لقرار الأوقاف بالغلق، بالإضافة لقيام جهات التفتيش بالوزارة تعمل بقوة، كما تم تكليف الدعاة بالتفتيش على المساجد وتكليف كل مفتش بـ30 مسجدا.

وقال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى، ورئيس غرفة العمليات، لـ"اليوم السابع"، إن الغرفة فى انعقاد دائم، وتتواصل مع المديريات، ومع قطاعات التفتيش، وكافة مؤسسات الدولة والإعلام الوطنى شركاء فى محاربة أى خلل للمحافظة على حياة الناس.

وأضاف رئيس غرفة العمليات، أن الغرفة تلقت مخالفتين بمسجدى أبو السعود بالمنيل والصديق بشيراتون، وسيتم التعامل مع المخالفة.

وأوضح رئيس الغرفة، أن الدعاة الآن أصبحوا مفتشين مكلفين لحين انتهاء الأزمة وحقوقهم ستدفع كاملة .