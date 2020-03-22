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الأوقاف: إغلاق المساجد جاء بعد دراسة.. واتخذنا إجراءات استباقية ضد كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 01:09 ص
الأوقاف: إغلاق المساجد جاء بعد دراسة.. واتخذنا إجراءات استباقية ضد كورونا وزارة الأوقاف
ماجد تمراز

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علق الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، على انتقادات البعض حول تأخر قرار إصدار قرار بإغلاق المساجد للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا، قائلا إن هناك حزمة إجراءات وتدابير احترازية التى اتخذتها الوزارة منذ أكثر من 20 يوما حتى تم الوصول بقرار إغلاق المساجد.

 

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه خالد أبو بكر على شاشة "ON E"، أن وزارة الصحة هي من تتحكم في قرارات وزارة الأوقاف المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا والإجراءات اللازمة لاتخاذها، وبحث وقف الصلاة من عدمه ليس قرارا دينيا بحتا، لذلك لابد أن يصدر أي قرار وفق دراسة.

 

وذكر أن هناك قرارات سبقت قرار إغلاق المساجد مثل إغلاق جزئي لدور المناسبات التي كانت تجمع المواطنين، وتأكدت الوزارة من تنفيذ القرار، كما تم اتخاذ قرار بغلق الأضرحة، مؤكدا أن قرار إغلاق المساجد ليس متأخرا، لافتا إلى أن قرار إغلاق الحرمين الشريفين كان لزاما لأنه يجمع مليون و2 مليون معتمر في مكان واحد من جنسيات مختلفة.

 


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