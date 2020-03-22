الأجهزة الأمنية بالشرقية تفض الأسواق الأسبوعية بقريتى شبرا النخلة وميت ربيعة

الشرقية - فتحية الديب

قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع مجلس مدينة بلبيس، منذ قليل ، بفض السوق الأسبوعى بقريتى شبرا النخلة وميت ربيعة البيضاء، وفض تجمعات الأهالي.

وقام مشرفوا المحليات بتوجيه النصح والأرشاد للأهالى بإلتزام منازلهم تجنبا لنقل العدوي، وتم التنبيه على الباعة الجائلين بمصادرة المضبوطات حال عودتهم مرة ثانية.

وكان الدكتور ممدوح غراب ، ّ محافظ الشرقية ، قد شدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية والقروية، كلًا فى نطاق اختصاصه، بغلق الأسواق وعدم إقامتها والتنبيه على أصحاب المحال العامة والمقاهى والكفيهات والكافتيريات بعدم تقديم "الشيشة" وغيرها من أدوات التدخين لرواد تلك المحال، ومنعها منعًا باتًا، وأنه فى حالة المخالفة وعدم الالتزام بالتعليمات يتم غلق المحال فورًا وقطع كافة المرافق عنها، مع التحفظ على الأدوات المضبوطة ومصادرتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة، وغلق قاعات الأفراح وإلغاء سردقات العزاء.

فى سياق متصل أغلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية العديد من الأسواق و ما يقرب من 600 حضانة ومركز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة ، وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة بشن حملات مكثفة على جميع الحضانات ومراكز الدروس الخصوصية بجميع انحاء المحافظة ، وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها لتجنبهم للمساءلة القانونية . وأصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بمنع إقامة الأسواق والسويقات الشعبية والباعة الجائلين ووقف جميع الأنشطة الرياضية بالنوادى والصالات الرياضية ومراكز الشباب والساحات الشعبية، ومنع أى تجمعات بتلك الأماكن أو أية أنشطة تتعلق بالجمعيات الأهلية، مع الاستمرار فى غلق دور المناسبات وقاعات الأفراح ومنع إقامة الحفلات والفاعليات التى تحوى تجمعات للمواطنين حتى نهاية الشهر الجاري، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس "كورونا" المُستجد.