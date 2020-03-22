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ارتفاع الوفيات بسبب فيروس كورونا فى العراق إلى 20 والإصابات إلى 233

الأحد، 22 مارس 2020 12:49 م
ارتفاع الوفيات بسبب فيروس كورونا فى العراق إلى 20 والإصابات إلى 233 فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

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ذكر قناة "سكاى نيوز عربية"، أن السلطات المعنية فى دولة العراق، أعلنت اليوم الأحد عن ارتفاع الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى 20 حالة وفيما وصل الإصابات بهذا الفيروس إلى 233 حالة.

 

وفيما أفادت قناة سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها أن منظمة الصحة العالمية أن تطوير لقاح لفيروس كورونا سيستغرق عاما على الأقل لكنه سيحدث.

 

كان وفد من منظمة الصحة العالمية وصل إلى غزة بعد تسجيل أول إصابتين بكورونا.

 

فى غضون ذلك قال مسؤولو صحة فلسطينيون اليوم الأحد، إنه تأكدت أول حالتى إصابة بفيروس كورونا فى قطاع غزة المكتظ بالسكان، وقالت وزارة الصحة الفلسطينية أن التحاليل الطبية أثبتت إصابة فلسطينيين اثنين كانا قد سافرا من باكستان ودخلا غزة عن طريق مصر بفيروس كورونا فى ساعة متأخرة من مساء السبت وتم وضعهما فى الحجر الصحى فى رفح القريبة من الحدود المصرية منذ وصولهما يوم الخميس.

 

وأغلقت المدارس والأسواق العامة وقاعات المناسبات فى غزة خلال الأسبوعين الأخيرين للحد من خطر انتشار كورونا.

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مى كيلة عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا فى فلسطين إلى 52 حالة، وقالت" كيلة" إنه جرى تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 52 وسط تعافى 17 منهم.


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