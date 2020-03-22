اليوم السابع
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إيقاف العمل فى الإدارة المركزية للخارجية السورية فى دمشق لمكافحة كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 12:47 م
إيقاف العمل فى الإدارة المركزية للخارجية السورية فى دمشق لمكافحة كورونا مكافحة كورونا- ارشيفيه
هند المغربي

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أعلنت وزارة الخارجية السورية، اليوم الأحد، في بيان لها وقف العمل بالإدارة المركزية للوزارة في دمشق إلتزاما بتعميم رئاسة الوزراء في إطار الإجراءات الوقائية من تفشي فيروس كورونا، وفق روسيا اليوم.

ولفتت الوزارة فى بيان، إلى أن التواجد في الإدارات يقتصر على المناوبين المنتدبين من قبل المدراء لضمان معالجة الحالات المستعجلة والطارئة.

وكانت الكنائس فى دولتى سوريا ولبنان أعلنت عن تعليق الخدمات والصلوات العامة، بما فيها القداس في الكنائس من تاريخه وحتى إشعار آخر، ضمن إجراءات المكافحة من فيروس كورونا، وفق ما ذكرته روسيا اليوم.

وخلال بيان مشترك، أكد على إتخاذ الكنائس عددا من الإجراءات "بناء على التطورات الأخيرة لانتشار فيروس كورونا، وللوقاية من هذا الوباء"، وتضمنت تلك الإجراءات أيضا "إيقاف الاجتماعات والأنشطة كافة من أمسيات ورحلات وكرامس واحتفالات ومعارض ومسابقات وغيرها".

بالإضافه إلى "إقامة الجنازات في كنائس المدافن حصرا (إن وجدت) بحضور كاهن الرعية وذوى الفقيد، دون تقبل التعازي، والابتعاد عن كل أنواع التجمعات والتزام البقاء في المنازل".

وطالب البيان بضرورة التقيد الكامل بالتعليمات الصحية الرسمية.


 


سوريا

الخارجية الروسية

كورونا

فيروس كورونا

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