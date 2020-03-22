إصابة أول سجين فى أمريكا بفيروس كورونا

أظهر فحص أُجري على سجين في أحد السجون الأمريكية بمدينة نيويورك، اليوم الأحد، إصابته بفيروس كورونا المستجد، مما يمثل أول حالة مؤكدة فى نظام السجون الفيدرالي، والسجين المصاب كان فى مركز احتجاز متروبوليتان في بروكلين بمدينة نيويورك، وقد اشتكى من آلام في الصدر، وتم اختباره، قبل أن يُوضع في عزل صحي.

وأكدت نتائج الفحوصات في وقت لاحق إصابته بالفيروس، ويبلغ عدد السجناء في الولايات المتحدة زهاء 2.4 مليون سجين – ما يعادل نحو 25 في المئة من كافة السجناء في العالم، وأعلن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، أمس السبت، مدينة نيويورك منطقة كوارث بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الذي تحول إلى وباء عالمي.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن العمل جار مع الكونجرس بإجراءات غير مسبوقة من أجل كبح تفشي الوباء العالمي.

وبلغ عدد الوفيات في الولايات المتحدة من جراء الإصابة بفيروس كورونا حتى منتصف يوم السبت 286 شخصًا وأكثر من 22 ألف إصابة.