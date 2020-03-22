إسبانيا تعلن ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا إلى 1720 والإصابات 28572

كتب محمد عبد العظيم

أعلنت السلطات المعنية فى دولة اسبانيا اليوم الأحد، عن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى 28572 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 1720 حالة وفاة بسبب هذا الفيروس.

وفى وقت سابق، أعلنت إسبانيا أنها تقوم بإجراء ما بين 15000 و20000 اختبار لفيروس كورونا يوميا، وهى ليست كافية ولذلك فإنها بصدد الانتهاء من شراء أربعة روبوتات تتيح ما يصل إلى 80 آلف اختبار تشخيصى يوميا، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة الإسبانية.

وقالت صحيفة "الموندو" الإسبانية إن مدير معهد كارلوس الثالث الصحى ISCIII، راكيل يوتى، أوضح فى مؤتمر صحفى، أن "هناك خطة لاستخدام هذه الروبوتات لاجراء اختبار فيروس كورونا على آلاف العينات".

وأكد يوتي أنه في إسبانيا تم بالفعل تنفيذ ما لا يقل عن 350.000 اختبار لفيروس كورونا، الذى أدى بالفعل إلى وفاة أكثر من 1300 شخص، و25 آلف مصاب فى إسبانيا، مشيرا إلى أن الوبوتات ستكون متاحة فى أقرب وقت.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسبانيا ليست الدولة الأولى التى تستخدم الوبوتات لمكافحة فيروس كورونا، حيث أن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدمها أيضا خاصة فى مركز إيفريت الطبى الإقليمى بواشنطن، فهو قادر على إجراء الاختبارات الأساسية للكشف عن فيروس كورونا مثل قياس درجة الحرارة.

وخارج المستشفيات، تدرس إسبانيا استخدام طائرة بدون طيار مع كاميرات حرارية لقياس درجات حرارة الناس الموجودة فى الشوارع والمنازل دون الحاجة إلى مغادرة منازلهم، مثلما فعلت الصين.