اليوم السابع
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إخلاء سبيل 5 متهمين بإساءة استخدام مواقع التواصل بضمان محل الإقامة

الأحد، 22 مارس 2020 02:06 م
إخلاء سبيل 5 متهمين بإساءة استخدام مواقع التواصل بضمان محل الإقامة نيابه امن الدولة - ارشيفية
كتبت أمنية الموجى

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قررت النيابة العامة، إلغاء التدابير الاحتراذية ضد 5 متهمين  بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، وأمرت بإخلاء سبيلهم بضمان محل الاقامة على ذمة التحقيقات فى القضية.

 

يشار إلى أن النيابة أسندت للمتهمين "أ. ه"، و"ج. م"، و"م. أ"، و"ض. ط"، و"ك. ا" بالقضية ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

 

 المتهمون بالقضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وجهت النيابة إليهما  اتهامات بالإنضمام إلى جماعة إرهابية، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة إستخدام وسائل التواصل الإجتماعي، وويواجه المتهمين بالقضية بارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

 

وحققت النيابة العامة، مع متهمين آخرين في القضية سابقًا، وأمرت بحبسهم 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهم في القضية، بعدما وجهت إليهم التواصل مع إحدى القنوات الفضائية الإخوانية لمحاولة إعادة النظام الإخواني للحكم والتعبير في وقت واحد عن الاحتجاج، وذلك في محاولة تحريضية منهم للشعب ضد الدولة المصرية

 

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطهم  فى جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومى للبلاد.

 


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