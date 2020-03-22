أهالى "الوكالة" بالدقهلية يشكون كسر خط الصرف أسفل منازلهم منذ 8 أشهر.. صور

الدقهلية شريف الديب

يعانى أهالى قرية كفر الوكالة التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، من مشكلة فى مياه الصرف الصحى بالقرية، وذلك نتيجة وجود كسر بالصرف الصحى الرئيسى بالقرية قبل ماكينة الشفط الرئيسية بحوالى 80 مترا، منذ ما يقرب من 8 أشهر، نظرا لأن الخط الحالى هو من الفخار، وحدث به كسر فى النهايات إلى تصل إلى ماكينة الشفط وهو ما ادى إلى حدوث ارتشاح بمياه للصرف فى تلك المنطقة، وأدى إلى تسرب المياه أسفل المنازل بالقرية وهو ما يعرضه لخطر الانهيار.

وقال أحمد عبد المؤمن محمد، من أهالى القرية، إن المشكلة مستمرة منذ زمن وقدمنا بالعيد من الطلبات إلى المسئولين والى الان، لم يتم تصليح الجزء المنهار فى شبكة الصرف، بالقرب من ماكينة الشفط الموجودة، مما أدى إلى تراكم المياه تحت البيوت وتشبعت بها البيوت حاليا فخرجت امام المنازل حاليا، وهو ما يعرض حياة الأهالى واطفال القرية للخطر.

ولفت عبد المؤمن، إلى أن حالة من الخوف بالقرية لانتشار الأمراض من تراكم المياه بكميات كبيرة وفترات طويلة، وأضاف بأن توجه أهالى القرية إلى النائب فوزى الشرباصى نائب الدائرة، وطالبه بالتدخل وتقدم بطلب لرئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، بأن المنطقة تعانى من هبوط وانسداد وطالب بتغيره، وتم تقديم الوعود لنا بحل المشكلة فى أقرب وقت إلا أنه لم يتم حل للمشكلة حتى الآن.

وأضاف أهالى القرية بأنه بعد تراكم المياه وتجمعه أمام المنازل، يتم استدعاء سيارة لشفط المياه، وبعد يومين فقط يتم تراكم المياه مرة أخرى مما نضطر لاستدعاء السيارة مرة أخرى لسحب المياه، لأن الوضع يمنع أن يخرج احد من الأهالى خارج منازلهم بسبب المياه، وأكد الأهالى بالقرية بأن رئيسة الوحدة المحلية تتابع يوميا كل ما يحدث وتعرف أسباب المشكلة ولكن ليس فى سلطتها الحل.























