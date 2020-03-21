FDA تسمح بتوسيع استخدام أجهزة مراقبة العلامات الحيوية للمرضى عن بُعد

كتب بيتر إبراهيم

اليوم، كجزء من الجهود المستمرة التي تبذلها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للتصدي لتفشي فيروسات التاجية (COVID-19) ، أصدرت الوكالة سياسة جديدة تسمح لمصنعي بعض أجهزة قياس الإشارات الحيوية غير المرتبطة بالعينات بتوسيع استخدمها حتى يتمكن مقدمو الرعاية الصحية من مراقبة المرضى عن بُعد.

تشمل الأجهزة تلك التي تقيس درجة حرارة الجسم ومعدل التنفس ومعدل ضربات القلب وضغط الدم.

قالت "آمي أبرنيثي"، نائبة المفوض الرئيسي لإدارة الأغذية والأدوية "إن السماح باستخدام هذه الأجهزة عن بُعد يمكن أن يساعد مقدمي الرعاية الصحية في الوصول إلى معلومات حول العلامات الحيوية للمريض أثناء وجوده في المنزل، مما يقلل من الحاجة إلى زيارات المستشفى ويقلل من خطر التعرض للفيروس التاجي".

وتابعت " أبرنيثي ": "تعكس هذه السياسة التزام إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بتخفيف الأعباء على مقدمي الرعاية الصحية ومرافقها أثناء مواجهة حالة الطوارئ الصحية العامة هذه، وتشتمل هذه الأجهزة على تقنيات قادرة على تمكين التفاعلات عن بُعد لتوفير معلومات مهمة لاستخدامها كعامل مساعد عندما يقوم مقدمو الرعاية الصحية بتشخيص أو علاج COVID-19 أو الحالات المتزامنة".

وخلال هذه الحالة الصحية الطارئة العامة ، من الضروري أن توفر إدارة الأغذية والأدوية (FDA) الإغاثة التنظيمية والتكيف مع ما يقتضيه الوضع للعمل على تدابير لإنقاذ الأرواح .

وتنطبق هذه السياسة على بعض التعديلات على المؤشرات أو الادعاءات أو الوظائف أو الأجهزة أو البرامج الخاصة بأجهزة المراقبة عن بعد الغير مرتبطة بأخذ عينات التي تم مسحها من قِبل إدارة الأغذية والعقاقير والتي تستخدم لدعم مراقبة المرضى، وتقتصر هذه السياسة على مدة الطوارئ.