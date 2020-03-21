7 معلومات عن أقوال مجرى التحريات بخلية أنصار بيت المقدس.. أبرزها مصدر التمويل

كتب إيهاب المهندس

سطرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، كلمة النهاية فى محاكمة المتهمين بـ"أنصار بيت المقدس"، بعد إيداع حيثيات حكمها القاضي بالإعدام شنقا للإرهابى هشام عشماوى و36 آخرين، وأحكام ما بين المؤبد والمشدد لـ 157 متهما بتهمة ارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

وتحدث التحقيقات عن أقوال مجرى التحريات وتوجد العديد من المعلومات حول أقوال مجرى التحريات منها ..

1 ـ جاءت أقوال مجرى التحريات فى 30 ورقة تقريبا.

2 ـ تحدث مجرى التحريات عن تكوين انصار بيت المقدس على يد الإرهابى توفيق فريج وكيفية ضمه لأعضاء الخلايا.

3 ـ تحدث مجرى التحريات عن الاهداف التى رصدها المتهمين منها استهداف المجرى الملاحى لقناة السويس بهدف إسقاط الدولة المصرية، وتفجير مديريه أمن القاهرة.

4 ـ الجماعة تلقت الدعم المالى والعسكرى من حركة صلاح الدين.

5 ـ تحدث عن أن الجماعة الإرهابية اعتمدت على 3 محاور فكرى وحركى وعسكرى.

6 ـ مؤسس التنظيم كلف المتهم الثانى محمد عفيفى بمسئولية تكوين الخلايا التابعة للتنظيم وساعده فى ذلك الثالث والرابع وآخر متوفى.

7 ـ تحدث مجرى التحريات بالتفصيل عن الخلايا التى كونها التنظيم فى المحافظات منها خلية القاهرة الكبرى، وخلية الإسماعيلية.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة.