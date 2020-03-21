وزير الرى: سد النهضة كان مقررا إتمامه في 2014 ولكن اعترضته مشاكل كثيرة

كتب سيد الخلفاوى

أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن مياه السيل خير لأنها في انجراف السيل جرفت الأتربة لتكون طمى في النيل وهو مفيد للنيل لانه يغسل النيل يأخذ كل الملوثات ويرسبها في النيل.

وأضاف وزير الموارد المائية والرى، خلال استضافته في برنامج مساء "dmc" الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى، اليوم السبت، أن كميه المياه التي تساقطت في الأمطار الأخيرة أكثر من 5 أضعاف المياه التي نزلت في اسكندرية في 2015 والمياه نزلت على كل المحافظات ، وأثرت الأمطار على مياه الشرب وذلك لأمان المواطنين.

وفى السياق قال وزير الرى إن المواطن المصرى سنة 1900 كان يستهلك نفس المياه التي نستهلكا اليوم والان تقسم على الـ110 مليون مواطن، ونحاول إيجاد حلول لتقسيم نفس كمية المياه على عدد السكان، لافتا أن الحملات الخاصة بالتوعية أتت بنتيجة خاصة مع الفلاحين وهناك المزيد من الإنجازات، مضيفا هناك مجموعة من الفلاحين هسافروا الأردن لرؤية تجربة الأردن ونقلها لمصر، وهناك نماذج في مصر تؤكد أن معدلات الوعى زادت، وهناك مسابقة للمياه لعرض تجارب ناجحة للفلاحين.

وقال وزير الرى إن أثيوبيا تعرقل الوصول لإتفاق حول سد النهضة على مدار سنين منذ عام 2011، مؤكدا أنها تقول "انا ليه اعمل اتفاق يقيدنى وممكن أعمل اللي في مزاجى، وهى مش أول مرة قبل ذلك عملت 3 سدود مع كينيا وضرتها دون أن يتم الاتفاق بينهم بشكل مسبق"، وأن هناك نوع من الخوف من جانب أثيوبيا أن يتم الوصول لاتفاق، وكانوا يلجؤوا إلى الكلام اللطيف دون التوقيع عليه والإلتزام بها، وهما أخدوا ببعض النصائح في تعديل السد والتي أخرتهم بعض الوقت في بناء السد، ولكنهم لم يعطونا الصورة النهائية لما تم.

وتابع وزير الرى: أثيوبيا لديها مشاكل داخلية وتحاول أن "تدارى عليها"، والبنك الدولى والولايات المتحدة كانت شاهد على ذلك، وهما بيقولوا للناس أنهم هينقذوهم من الفقر، وهما كل الكهرباء بيبعوها، وإزاى هيفيدوا المواطن الأثيوبى، والبعض قال أن أثيوبيا تنفق أموال ضخمة على السد في حين أنها ممكن تحقق المطلوب بتكلفة أقل ولكنها لم تفعل ذلك .