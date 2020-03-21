اليوم السابع
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وزارة النقل تدعو العمال لتجنب التعامل المباشر مع الجمهور

السبت، 21 مارس 2020 03:00 ص
وزارة النقل تدعو العمال لتجنب التعامل المباشر مع الجمهور شباك حجز تذاكر القطارات
كتب رضا حبيشى

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وجهت وزارة النقل هيئاتها المتعاملة مع الجمهور إلى توجيه عامليها إلى الابتعاد عن التعامل المباشر مع الجمهور قدر الإمكان ومحاولة قصر التعامل على المنافذ والشبابيك المخصصة لذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوزارة لمنع انتشار كورونا وتقليل الاختلاط.

كانت كلا من هيئة السكة الحديد ومترو الأنفاق أطلق كلا منهما حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يقوم بتنفيذ الحملة عمال النظافة بالسكة الحديد فى إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة الفيروس.

ويقوم عمال النظافة بالسكة الحديد والمترو بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها خصوصا القطارات العادية ضمن إجراءات الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كرونا، كما لجأ المرفقين إلى تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.

وقالت المنشورات التى تم لصقها فى المحطات والقطارات أن الحالات المشتبه فى إصابتها هى أى شخص يعانى من ارتفاع درجة الحرارة حتى 38 درجة مئوية فأكثر بجانب وجود كحة، أو أى مخالط لحالة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد أو أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية التى تم الإبلاغ عن وجود حالات إصابة مؤكدة بها أو أى مريض كان محجوز بالمستشفى وله تاريخ سفر أو إقامة بدولة الصين.

وأضافت المنشورات ، أن الحالات المؤكدة هى المشتبهة التى تم تأكيد إصابتها معمليا بعدوى فيروس كورونا، مؤكدة أن أى حالات مؤكد يشتبه فى إصابتها أو ظهور أعراض الفيروس عليها يتم الإبلاغ عنها عبر الخط الساخن لوزارة الصحة رقم 105.


كورونا

وزارة النقل

القطارات

المترو

اخبار مصر

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