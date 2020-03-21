هيئة الرعاية الصحية تطلق خطًا ساخنًا "15344" لحجز الكشف بالمستشفيات

كتب وليد عبد السلام

أعلن الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، عن بدء حجز مواعيد الكشف فى الوحدات والمراكز التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية فى محافظة بورسعيد، وذلك من خلال الاتصال بالخط الساخن .15344



وأكد السبكى، فى تصريحات له، أن الحجز سيكون متاحًا من خلال الخط الساخن من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساءً، وذلك بهدف التيسير على المواطنين فى الحجز، وضمان عدم وجود كثافات عالية فى الوحدات والمراكز الصحية التابعة للهيئة.



وأشار السبكى، إلى أن الحجز من خلال الرقم القومى أو رقم المريض الموحد Patient ID، مؤكدًا أن التسريع فى إطلاق خدمة الحجز عبر الخط الساخن يأتى ضمن الخطوات الاحترازية التى قامت بها هيئة الرعاية الصحية فى مواجهة فيروس كورونا، حيث إن الحجز من خلال الخط الساخن سيقلل بصورة كبيرة من الكثافات العددية فى العيادات والوحدات والمراكز الصحية المختلفة.



وأوضح السبكى، أن إطلاق خدمة حجز مواعيد الكشف من خلال خدمة الخط الساخن تأتى لتحسين تجربة المنتفع فى الحصول على الخدمة والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، من خلال تسريع الحصول على الخدمة بأقل مجهود خاصة لكبار السن وغير القادرين.



ودعا السبكى المواطنين التزام المنازل فى الفترة الحالية، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى من أجل دعم الفريق الطبى فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.