معدن المصريين يظهر فى الشدائد..صيدلى يتبرع بـ10 آلاف كمامة بالمنوفية (صور)

المنوفية -محمد فتحى

حرص صيدلى من أبناء المنوفية على تقديم المساعدة لأهالى مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حيث تبرع بأكثر من 10 آلاف كمامة لأهالى المحافظة كنوع من أنواع مساعدة المواطنين على تطبيق قرارات المسؤولين للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال الصيدلى ذكى ماضى، أنه بدأ فكرة التبرع بالكمامات وذلك للتنفيذ مبادرات وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والذى يهدد العالم بأكمله، مضيفاً:" قررت تفعيل المبادرة للحفاظ على أهالى محافظة المنوفية، والوقوف بجوار الوطن الغالى مصر الذى منحنا كل شئ ولم يبخل علينا بشيئ حتى أصبحنا أطباء ولدينا صيدليات ومكاسب".

وأشاد الصيدلى، بكافة الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى للتصدى لفيروس كورونا المستجد، مضيفاً:" نمر بفترة عصيبة فى تلك الأيام فلابد من تنفيذ قرارات المسؤولين بالجلوس فى المنازل والبعد عن أماكن التجمعات حتى نستطيع المرور من تلك الفترة العصيبة بأمن وأمان من هذا الوباء الكبير الذى تسبب فى وفاة العديد من المواطنين على مستوى العالم "، مطالباً الصيادلة الشرفاء بعدم استغلال الأزمة وزيادة الأسعار فى الأدوات المستخدمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حتى نستطيع بالمرور من تلك الأزمة العصيبة، والحفاظ على أهالينا من تلك الفيروس الخطيرة الذى يهدد العالم بأكمله والمرور بأذن الله إلى بر الأمان.

وأكد الدكتور ذكى ماضى، والذى قام بالتبرع ب 10 آلاف كمامة، أننا سوف أقوم بعرض 10 الاف كمامة أخرى ولكن بأسعاره العادية دون أى مكسب لأننا كسبنا كثيرا وجاء وقت رد الجميل إلى الوطن الغالى مصر فى عدم المتاجرة وإستغلال الأزمات.



الصيدلى المتبرع















































































