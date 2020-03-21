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مركز تنبؤ الرى يتوقع سقوط أمطار خفيفة غدا على بعض المناطق

السبت، 21 مارس 2020 02:07 م
مركز تنبؤ الرى يتوقع سقوط أمطار خفيفة غدا على بعض المناطق أمطار - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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قالت نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار في مركز التنبؤ بقطاع التخطيط في وزارة الموارد المائية والرى، وخرائط الأمطار على مصر، إنه من المحتمل سقوط أمطار خفيفة غدا على بعض الأجزاء الداخلية من محافظة مرسى مطروح والوادى الجديد، حيث يتم متابعة حالة الطقس على مدار الساعة الساعة وابلاغ كافة المعنين بالتنبؤات لإتخاذ ما يلزم من اجراءات.
 
وتم إعلان حالة الطوارىء بمركز التنبؤ، حيث يوجد "وحدة الإنذار المبكر" بالسيول والتى تعمل من خلال متابعة الظواهر المناخية وخاصة الأمطار باستخدام نظام الإستشعار عن بعد.
 
وشكلت وزارة الرى غرف طوارىء فى المحافظات مرتبطة بغرفة عمليات مركزية تضم كافة قيادات الوزارة، وإصدار نشرات يوميا عن كميات الامطار قبل حدوثها بـ 72، من مركز التنبؤ بالوزارة، بالإضافة الى التوقعات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، و التعامل بين جميع أجهزة الدولة من خلال غرفة عمليات الكترونية لمتابعة الأخبار لحظيا، حتى يتم التوجيه بإجراءات عاجلة للحد من المخاطر المحتملة فى ضوء التنبؤات اليومية ونقل أى حدث من أرض الواقع لغرفةالعمليات التى تضم جميع الوزراء والاجهزة التنفيذية بالدولة والقائمين على ادارة أزمات السيول.
 
وقالت وزارة الرى أن كافة المنشآت والمشروعات التى قامت بها هيئات وقطاعات الوزارة خلال الفترة الماضية جاهزة للتعامل مع موسم الامطار والسيول وبكفاءة عالية دون أى تأثير على المنشأت أو المناطق التى تحميها.
 
وشكلت هيئة حماية الشواطىء غرف عمليات على مستوى الادارات العامة للتنفيذ تعمل على مدار 24 ساعة وتغطى شواطئ البحرين المتوسط والأحمر، بالإضافة إلى غرفة عمليات مركزية بالمركز الرئيسى للهيئة للمتابعة والتواصل مع أجهزة الهيئة بكل إدارة لتلقى أى إشارة إن وجدت تخص أعمال الحماية، والتنسيق اللازم مع الأجهزة المعنية بالدولة بنطاق كل محافظة، حتى نهاية فصل الشتاء.

مركز التنبؤ

مرسى مطروح

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