محال شبرا الخيمة يعلقون لوحات توعية للمواطنيين ضد كورونا

علق أصحاب عدد من محال البقالة بمنطقة أرض نوبار بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، لوحات إرشادية لتوعية المواطنين بطرق الوقاية من فيروس كورونا، وتتضمن تلك اللوحات الإرشادية نصائح للوقاية من فيروس كورونا وكيفية النظافة والوقاية منه ،واشار القائمين علي تعليق تلك اللوحات أن الغرض منها حماية المواطنين وتوصيل المعلومة بسهولة إليهم تجنبا تلك الفيروس والحد من أنتشاره.

وأشار القائمين على تعليق تلك اللوحات، إلى أنها لاقت قبول من المواطنين الذين يجئون الي المحال لشراء مستلزماتهم الحياتية.