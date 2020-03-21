اليوم السابع
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محال شبرا الخيمة يعلقون لوحات توعية للمواطنيين ضد كورونا

السبت، 21 مارس 2020 03:31 م
محال شبرا الخيمة يعلقون لوحات توعية للمواطنيين ضد كورونا محال شبرا الخيمة
القليوبية نيفين طه

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علق أصحاب عدد من محال البقالة بمنطقة أرض نوبار بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، لوحات إرشادية لتوعية المواطنين بطرق الوقاية من فيروس كورونا، وتتضمن تلك اللوحات الإرشادية نصائح للوقاية من فيروس كورونا وكيفية النظافة والوقاية منه ،واشار القائمين علي تعليق تلك اللوحات أن الغرض منها حماية المواطنين وتوصيل المعلومة بسهولة إليهم تجنبا تلك الفيروس والحد من أنتشاره.
 
وأشار القائمين على تعليق تلك اللوحات، إلى أنها لاقت قبول من المواطنين الذين يجئون الي المحال لشراء مستلزماتهم الحياتية.
 
وكانت قد اتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، ديوان مديرية الطب البيطري للاطمئنان علي الاستعدادات اللازمة، حيث تم شراء 10 آلاف لتر من الكلور لزوم أعمال التعقيم والنظافة بالوحدات المحلية والمديريات والمصالح الحكومية التابعة للمحافظة.
 

ومن جانبه أعطى المحافظ، تعليماته بضرورة استمرار حملات تعقيم ورش الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء وجميع المنشآت الحكومية والمرافق بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة ورؤساء المراكز والأحياء ضمن خطة المحافظة، حرصاً على سلامة العاملين والمترددين عليها وذلك ضمن التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية.

 

وناشد المحافظ، المواطنين بتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء فى المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والابتعاد عن أماكن التجمعات، مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم تستقبل الشكاوي إلكترونياً عن طريق البوابة الألكترونية لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء www.shakwa.eg أو من خلال الأتصال بالخط الساخن 16528،فى حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طارئ.

 

 

 

 
 
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