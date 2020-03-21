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محافظ الشرقية ومدير الأمن يتفقدان غلق المحلات التجارية فى مواعيدها بالزقازيق

السبت، 21 مارس 2020 11:20 م
محافظ الشرقية ومدير الأمن يتفقدان غلق المحلات التجارية فى مواعيدها بالزقازيق محافظ الشرقية ومدير الأمن يتجولان فى شوارع الزقازيق
الشرقية – إيمان مهنى

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تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، يرافقه اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، شوارع الزقازيق لمتابعة أعمال تنفيذ قرار غلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية والمولات التجارية من الساعة السابعة مساءا وحتى السادسة صباحا أمام المواطنين حتى نهاية الشهر الجارى، وذلك بعدد من المناطق والشوارع الرئيسية والفرعية تفعيلا للإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

 

وأشاد المحافظ، باستجابة الغالبية العظمى من أصحاب المحال والمنشات التجارية بقرارات الغلق، مقدما لهم الشكر على حسن التعاون مع الأجهزة التنفيذية والأمنية فى تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

 

ووجه محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع قوات الأمن باستمرار المرور على المطاعم والمقاهى والكافتريات والنوادي الليلية والمولات التجارية للتأكد من التزام أصحابها بقرار الغلق الصادر لها خلال الفترة المحدده للحد من التجمعات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

 

وناشد المحافظ، المواطنين بالإبتعاد عن الأماكن المزدحمة وعدم تواجدهم بها حفاظا على سلامتهم والحد من انتشار الامراض الفيروسيه والمعدية.

 

وشارك فى الجولة اللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطني للتنمية المحلية، ومستشار المحافظ للمشروعات المهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد للمحافظة ونبيل فاروق رئيس مركز الزقازيق.

محافظ الشرقية ومدير الأمن يتجولان فى شوارع الزقازيق (2)
 

 

محافظ الشرقية ومدير الأمن يتجولان فى شوارع الزقازيق (3)
محافظ الشرقية ومدير الأمن يتجولان فى شوارع الزقازيق (3)

 

محافظ الشرقية ومدير الأمن يتجولان فى شوارع الزقازيق (4)
 
 
محافظ الشرقية ومدير الأمن يتجولان فى شوارع الزقازيق (5)

 

محافظ الشرقية ومدير الأمن يتجولان فى شوارع الزقازيق (7)
 

 

محافظ الشرقية ومدير الأمن يتجولان فى شوارع الزقازيق (1)

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