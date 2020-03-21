محافظ البحيرة: استفادة 168 ألف شخص من برنامج تكافل وكرامة

البحيرة - ناصر جودة

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن إجمالي عدد المستفيدين من برنامج" تكافل" بمحافظة البحيرة بلغ 104900 بإجمالي مبالغ منصرفة 52450000 جنيه ، كما بلغ عدد المستفيدين من برنامج "كرامة" بنطاق المحافظة 63667 مستفيد بإجمالي مبالغ منصرفة 28650150 جنيه بحيث يصبح اجمالى عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بنطاق المحافظة حتى الان 168 ألف و567 بإجمالي مبالغ منصرفة حتى الآن 81 مليون و100 ألف جنيه .

وأضاف أن برنامج تكافل الى تقديم الرعاية الصحية للأطفال منذ الولادة حتى سن 18 سنة كما يهدف برنامج كرامه إلى تقديم دعم مادي للأفراد والأسر الأكثر فقراً و كبار السن فوق 65 سنة و لحماية الأسر محدودة الدخل والمعاقين الذين يتم تحديدهم عن طريق تحرير استمارات يتم بحثها بمعرفة الوحدات الاجتماعية وفق الضوابط المعمول بها فى هذا الشأن.

يذكر أن حالات مساعدات التكافل الاجتماعي بالبحيرة قد بلغت 1050 حالة بإجمالي مبالغ منصرفة 170 ألف جنيه، كما بلغت عدد حالات مساعدات الضمان الاجتماعي 63952 حالة بإجمالي مبالغ منصرفة 21 مليون وجنيه و 700 ألف جنيه .

واشار الدكتور حاتم ابو النجا وكيل وزارة التضامن بالبحيرة إلى تنفيذ عدد 130مشروع اسر منتجه خلال شهر فبراير الماضي بمبلغ 742300 جنيه وبلغ عدد المستفيدين من المشاريع 130 أسرة كما بلغ عدد مراكز إعداد الأسر المنتجة 23 مركز وعدد المستفيدين 90 مستفيد.

وأوضح وكيل وزارة التضامن انه تم صرف اعانات للجمعيات والمشروعات المسندة لعدد 11 جمعية بمبلغ وقدره مليون و44 الف جنيه وكذا إشهار 2 جمعية جديدة بمركز دمنهور وبذلك يكون عدد الجمعيات المقيدة بالمديرية حتى الان 2395 جمعية منهم 1828 جمعية قائمة و567 جمعية تم حلها ودمجها.

ولفت إلى توفير خدمات مركز العلاج الطبيعى والذى تقدم به الخدمه الطبية والعلاجية لحالات الشلل بانواعه التهابات الظهر والرقبة حالات التأهيل بعد الكسور والعمليات الجراجية وغيرها وعدد المستفيدين .

واشار الدكتور حاتم ابو النجا إلى أن عدد مكلفات الخدمة العامة فى مجالات محو الامية وتنظيم الاسرة والاسر المنتجة وتنمية اجتماعية وخدمات الطفولة والخدمات التعليمية ورعاية الايتام والمسنين وغيرها بلغ 11848 مكلفة.

واشار حاتم ابو النجا مدير مديرية التضامن الاجتماعى إلى جهود مراكز التكوين المهني حيث تضم المديرية عدد 5 مراكز وهى مراكز تكوين مهنى (أبو الريش - منشأة بولين بكفر الدوار- بسنتواى أبو حمص- كفر بولين كوم حمادة2 - ادكو ) والنشاط الانتاجى لتلك المراكز هو انتاج مشغولات متميزة تقدر بـ 72 الف جنيه للحد من جشع واحتكار بعض التجار فى منتجات (خياطة ـ حدادة ـ نجارة ـ دهانات).

وأضاف انه يوجد 13 نادى ثقافي اجتماعي موزعه على مراكز المحافظة ونادى جهود ذاتية مشترك تمارس بها الأنشطة المختلفة ومنها ( الرحلات - تنس الطاولة – تحفيظ قرآن – كرة قدم – كاراتيه – دورات تدريبية – خياطة – صناعة سجاد – معسكرات – صيانة محمول وكمبيوتر) .