اليوم السابع
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محافظ الأقصر يوقف كافة أنشطة الأسواق الأسبوعية أسبوعين لمكافحة "كورونا"

السبت، 21 مارس 2020 07:57 م
محافظ الأقصر يوقف كافة أنشطة الأسواق الأسبوعية أسبوعين لمكافحة "كورونا" المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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أصدر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم السبت، قرار بإيقاف كافة أنشطة الأسواق الأسبوعية على مستوى المحافظة لمدة أسبوعين ولحين إشعار آخر، وذلك فى ضوء ما تقوم به الدولة من إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وبناء على التكليفات الواردة اليوم، عقب ظهور عدد من الأسواق المخالفة وضرورة تطبيق القرار عليها بكل قوة.

 

أصدر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حزمة من القرارات خلال الأيام الماضية عقب اجتماعات مع قيادات الأجهزة التنفيذية والأمنية والمعنية، وقيادات القطاع السياحى بالمحافظة، وذلك حرصًا على سلامة المواطنين وحفاظًا عليهم، ضمن خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، حيث جاء فى مقدمة القرارات التى أصدرها المحافظ إلغاء كافة الاحتفالات والتجمعات الكبرى فى نطاق المحافظة والتى يترتب عليها تجمعات اعتبارا من يوم الاثنين الماضى الموافق 9/3/2020.

 

وشملت قرارات المحافظ بالأقصر لمكافحة كورونا، إلغاء تقديم الشيشة بالمقاهى و"الكافيهات" ومصادرتها فورًا، وعدم السماح بمغادرة أى فرد من العاملين فى المنشآت السياحية "الفنادق الثابتة والعائمة" وذلك لمدة 14 يوم من مغادرة آخر سائح، على أن يخضعوا جميعًا للحجر الصحى وعمل قواعد بيانات لمن غادر العمل منهم تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبى عليهم ومتابعة حالتهم الصحية باستمرار ومتابعة إجراءات العزل لهؤلاء العاملين بمكان إقامتهم مع الأخطار بكل من تظهر علية أعراض يشتبه انها عدوى مع مراعاة التدابير الوقائية المعمول بها فى هذا الشأن وعدم مغادرة الموجود منهم إلا بعد انتهاء فترة العزل المحددة سلفًا، كما وجه المحافظ باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير كافة المنشآت السياحية والمرافق الحكومية وغير الحكومية بالمحافظة، وشدد المحافظ على عدم استقبال الحركة السياحية الداخلية لمدة 14 يوما من تاريخ مغادرة آخر سائح بالمنشأة السياحية، وعلى جميع المنشآت السياحية أن تلتزم بالمتابعة الصحية والإبلاغ عن أى أعراض تظهر على أى فرد من الأطقم.


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الغاء كافة الاسواق بالاقصر

الوقاية من كورونا

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