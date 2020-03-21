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محافظ أسوان يلتقى شابين ابتكرا جهاز للتعقيم من الكورونا ذاتيا.. صور

السبت، 21 مارس 2020 07:41 م
محافظ أسوان يلتقى شابين ابتكرا جهاز للتعقيم من الكورونا ذاتيا.. صور محافظ أسوان يلتقى بشابين ابتكرا جهاز للتعقيم
أسوان - عبد الله صلاح - صلاح المسن

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التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، شابين اخترعا جهاز جديد للتعقيم والتطهير الذاتى دون اللمس أو الإحتكاك لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا لهم: "فى أوقات الأزمات والشدائد يظهر المعدن الأصيل للمصريين وقدرتهم على تجاوز الصعاب".

ووجه محافظ أسوان التحية والشكر للمهندس طه تقى،  ومحمود عبد المنعم ،اللذان اخترعا جهاز جديد للتعقيم والتطهير الذاتى دون اللمس أو الإحتكاك لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد حيث يحتوى الجهاز على تنك لتخزين المواد المطهرة من الكحول أو الصابون أو غيره ، بجانب طلمبة رفع تعمل بمفتاح كهربائى أسفل الجهاز يتم تشغيله بالضغط بالقدم من أجل دفع المواد المطهرة نحو الأعلى ثم نزول المرتجع بعد غسيل الأيدى إلى تنك أخر يتم تفريغه أولاً بأول.

وأشار اللواء عطية ، إلى تبنى فكرة الإختراع الجديد وتوزيع 4 أجهزة تم تصنيعها ذاتياً من خلال المعمل الطبى الخاص الذى يعمل به الشابين على المواقع الخدمية التى تشهد تواجد أعداد كبيرة من المترددين عليها ، علاوة على توزيع بنارات وبوسترات للتوعية سيتم طباعتها بالجهود الذاتية على الأماكن المتفرقة بالمحافظة.

وفى نفس السياق أعطى محافظ أسوان توجيهاته إلى البنوك لإجراء تعقييم وتطهير لماكينات الصرف الآلى وخاصة لوحة المفاتيح التى سيتناوب على إستعمالها الآلاف من المواطنين لصرف المرتبات والمستحقات المالية خلال الأسبوع الحالى لضمان عدم إنتقال عدوى فيروس كورونا فيما بينهم ، مشيراً إلى ضرورة زيادة الوعى فى إستعمال لوحة مفاتيح ماكينات الصرف الآلى بين المواطنين من خلال إرتداء الجاونتات أو إستخدام أدوات للضغط على أزرار اللوحة دون ملامستها بأصابع الأيدى .

محافظ أسوان يلتقى بشابين ابتكرا جهاز للتعقيم (1)
محافظ أسوان يلتقى بشابين ابتكرا جهاز للتعقيم 
 
محافظ أسوان يلتقى بشابين ابتكرا جهاز للتعقيم (2)
محافظ أسوان يلتقى بشابين ابتكرا جهاز للتعقيم 
محافظ أسوان يلتقى بشابين ابتكرا جهاز للتعقيم (3)
محافظ أسوان يلتقى بشابين ابتكرا جهاز للتعقيم 

 


كورونا

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