محافظ أسوان: مخطط تحويل الحديقة الاستوائية لمزار سياحى‎.. صور وفيديو

أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه أعطى توجيهاته لوضع تصور ومخطط عام لتحويل الحديقة الاستوائية إلى مزار سياحى حيوى لاستثمار الموقع المتميز والطبيعة الساحرة والمساحة الكبيرة التى تصل إلى 105 فدان، بجانب خلق بانوراما جمالية بدهان البيوت الواقعة على جانبى الحديقة بلون موحد.

جاء ذلك خلال جولة محافظ أسوان التفقدية اليوم السبت، داخل الحديقة الاستوائية الدولية، والتى تقع على مساحة 105 فدان فى أجمل بقعة ساحرة على صفحة نهر النيل، ورافق المحافظ فى الجولة الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد، بجانب مديرى التخطيط العمرانى والحدائق ونائب رئيس المدينة.

وأشار المحافظ، إلى أن هناك دراسة مقترح لإنشاء منزل ومطلع لمحور وكوبرى خزان أسوان الحر عليها مما سيساهم فى تسهيل دخول وخروج الزائرين من المواطنين وأيضًا الأفواج السياحية للاستمتاع بأكبر متنزه عالمى يضم العديد من عوامل الجذب المختلفة.

وخلال جولته بالحديقة أستمع أشرف عطية لمقترحات تحويل الحديقة لمتنزه عالمى يضم حدائق مفتوحة للحيوان وملاهى للأطفال وبحيرات صناعية ومراكز ثقافية وعلمية وفنية، علاوة على مسرح مفتوح وسينما وقاعات للحفلات ومطاعم وكافتيريات وبازارات، مع إتاحة التجول فى الحديقة بواسطة العربات الكهربائية والطفطف، فضلًا عن المسطحات الخضراء وعرض النباتات الإستوائية المختلفة.

وكلف اللواء عطية، بضرورة إدارة الحديقة بشكل يحقق العوائد المرجوة منها من خلال رفع كفاءة البرجولات والمقاعد ودورات المياه العمومية ومشربيات المياه وشبكات الرى والإطفاء والمسطحات الخضراء وتهذيب وتقليم الأشجار والنخيل، مع دراسة إقامة مراسى لاستقبال ضيوفها عبر اللنشات السياحية، فضلًا عن تخصيص مساحات كأجنحة لعرض النباتات الاستوائية لدول حوض النيل والإفريقية بأسماء هذه الدول.



















