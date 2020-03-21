مجلس مدينة العريش يدفع بسيارت كسح للتخلص من برك الأمطار

وأوضح البيان أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بتكثيف الخدمة لأهالي حي الكرامة ، قامت رئاسة حى الريسة وإدارة تحسين البيئة بتوجيه الأعمال للحي ورفع القمامة وحصر الشكاوي الخاصة بالأهالى والعمل علي حلها .

كما أعلن مجلس مدينة العريش الانتهاء من مشكله تصريف مياه الامطار خلف موقف المحافظات بنطاق حى عاطف السادات جهود رئاسة الحى والأهالي ومرفق الصرف الصحى .

وسبق وأعلن مجلس مدينة العريش بشمال سيناء فى بيان له ، مواصلته حملات تستهدف نظافة أحياء المدينة وإزالة إشغالات مخالفة، بالتزامن مع استمرار عمليات رصف طرق وإنشاءات الميادين ، وتركيب كشافات إنارة الشوارع.

وأوضح البيان أنه سبق وتم الدفع بحمله من الإزالات والمتابعة لازالة التند المخالفة والإشغالات بميدان القاهرة .



سيارت كسح للتخلص من برك الأمطار (1)



سيارت كسح للتخلص من برك الأمطار (2)



سيارت كسح للتخلص من برك الأمطار (3)



سيارت كسح للتخلص من برك الأمطار (4)