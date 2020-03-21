مجلس مدينة العريش يدفع بسيارت كسح للتخلص من برك الأمطار

أعلن مجلس مدينة العريش بشمال سيناء ، مساء اليوم السبت ، عن الدفع بسيارات لكسح المياه المنتشرة والمتراكمة بشوارع المدينة جراء الأمطار الغزيرة التي تساقطت على المدينة خلال الليلة الماضية ، بمناطق العميد، ومستشفى العريش العام ، وشارع الجيش ، وشارع القوتلي ،و 26 و23 يوليو وميدان الرفاعي وأبو بكر الصديق ، وميدان مسجد النصر، وحي المساعيد، ومنطقة الإداري، والإذاعة والسنترال ، وحي الزهور شارع المجمع الإسلامي ، وحي العمارات السكنية والشوارع الرئيسية والفرعية وأماكن تجمعات الأمطار ورفع كفاءة الشوارع ، وكوبري ابو صقل، وحي الصفا ، ولم تسجل أي شكوي من منطقة الموقف الجديد نظرا لإنشاء غرفة تصريف امطار جديدة به قد أدت عملها بنجاح، وتواصل فرق الأعمال الانتهاء من باقي الأماكن، حيث يتم العمل حسب متطلبات الأهالي والبلاغات حسب غرفه العمليات .
وأوضح البيان أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بتكثيف الخدمة لأهالي حي الكرامة ، قامت رئاسة حى الريسة وإدارة تحسين البيئة بتوجيه الأعمال للحي ورفع القمامة وحصر الشكاوي الخاصة بالأهالى والعمل علي حلها .
كما أعلن مجلس مدينة العريش الانتهاء من مشكله تصريف مياه الامطار خلف موقف المحافظات بنطاق حى عاطف السادات جهود رئاسة الحى والأهالي ومرفق الصرف الصحى .
وسبق وأعلن مجلس مدينة العريش بشمال سيناء فى بيان له ، مواصلته حملات تستهدف نظافة أحياء المدينة وإزالة إشغالات مخالفة، بالتزامن مع استمرار عمليات رصف طرق وإنشاءات الميادين ، وتركيب كشافات إنارة الشوارع.
وأوضح البيان أنه سبق وتم الدفع بحمله من الإزالات والمتابعة لازالة التند المخالفة والإشغالات بميدان القاهرة .
سيارت كسح للتخلص من برك الأمطار (1)
سيارت كسح للتخلص من برك الأمطار (2)
سيارت كسح للتخلص من برك الأمطار (3)
سيارت كسح للتخلص من برك الأمطار (4)
سيارت كسح للتخلص من برك الأمطار (5)
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