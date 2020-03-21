اليوم السابع
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مباحث ساقلته بسوهاج تكشف غموض واقعة سرقة مشغولات ذهبية من داخل مسكن

السبت، 21 مارس 2020 07:39 م
مباحث ساقلته بسوهاج تكشف غموض واقعة سرقة مشغولات ذهبية من داخل مسكن اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج
سوهاج - محمود مقبول

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تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ساقلته بإشراف اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية ورئاسة الرائد كريم علام رئيس وحدة مباحث المركز من كشف قيام مجهول بالدخول لمنزل سيدة وتهديدها بسلاح نارى والتعدى عليها وسرقة بعض المشغولات الذهبية منها.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء وائل جمال مساعد الفرقة الشرقة يفيد بتعرض سيدة للتعدى داخل منزلها من مجهول مما نتج عنه إصابتها والإستيلاء منها على بعض مضوغاتها الذهبية.

وعلى الفور ونظرا لما تشكله الواقعة من أثر سلبى على الأمن العام تم تشكيل فريق بحث أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقاده الرائد كريم علام وتم وضع خطة بحث هادفه من أهم بنودها فحص المشتبه فيهم والمعروف عنهم إرتكاب مثل تلك الوقائع وكذلك علاقات المجنى عليها.

وأسفرت التحريات والتطبيق الجيد للخطة أن مقدمة البلاغ ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز حيث أفادت في بلاغها بقيام مجهول بالدخول لمنزلهما وتهديدها بسلاح نارى ، والتعدى عليها وإصابتها بالوجه وسحجات بالظهر وإيثاقها ، وسرقة بعض المشغولات الذهبية عبارة عن 4غوايش و 4خواتم ذهب.

وأن مرتكب الواقعة عامل يقيم بذات الناحية عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته فرد خرطوش وطلقتان لذات العيار المشغولات الذهبية المستولى عليها و 4 هواتف محمولة، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع "زوجة إبن المجنى عليها" حيث قامت بتسهيل دخوله للمنزل وسرقة المشغولات الذهبية ، وبتطوير مناقشة المتهم إعترف بسابقة سرقة 4 غوايش وخاتم خاصين بالمتهمة المذكورة بالإتفاق معها وإقناع زوجها بعدم تحرير محضر بالواقعة.


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