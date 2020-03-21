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كيف تقتل الملل فى المنزل وتخلق منه ترابطا أسريا جيدا

السبت، 21 مارس 2020 11:21 م
كيف تقتل الملل فى المنزل وتخلق منه ترابطا أسريا جيدا دكتور هاشم بحري أستاذ الطب النفسي
فاطمة ياسر

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أكد الدكتور هاشم بحرى، أستاذ الطب النفسي، خلال تواجده في برنامج 90 دقيقة، أنه يجب استثمار الوقت أثناء التواجد في المنزل في تعليق الأعمال، والمدارس والأندية، والأنشطة، فيجب استثمار الوقت فى القراءة والمناقشة في الكتب مثلا، وبهذه الطريقة يتم خلق حلقة تواصل بين الأسرة، وجاءت هذه القرارات من الحكومة المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأوضح أستاذ الطب النفسي أنه يجب القيام ببعض الأشياء لتسلية الأطفال خلال تواجدتهم في المنزل، كمشاهدة الوسائل التعليمية التى تساعد بشكل كبير في تنمية المخ لديهم وتحسن فكرهم بشكل جيد.

وقدم هاشم بحري بعض النصائح المهمة الخاصة بتسلية الطفل، ومنها البحث عن طريق الإنترنت عن سن طفلك والقيام بمشاهدته للبرامج التعلمية لتنمية المخ لديه، وبهذه الطريقة أنت تقوم باستثمار وقته بشكل أفضل بكثير.

وأضاف أستاذ الطب النفسي أن هناك حيلا مهمة للقيام بتنمية مخ الطفل، ومنها ممارسة المشي يوميا مع طفلك، أو القيام بشراء عجلة أو مشاية كهربائية وممارستها في المنزل، بهذه الطرق أنت تنمى طفلك وتجعله لا يشعر بالملل.

وأوضح بحري أنه يمكنك القيام بقراءة الكتب ومناقشتها مع الزوج، فبهذه الطريقة أنت تستمثر وقتك فى المنزل، وتقلل فرص الإصابة بالملل أو الاكتئاب نتيجة لتواجدتكم في المنزل لفترات زمنية طويلة.


التخلص من الملل في المنزل

كيف تقضي وقت جيد في المنزل

الملل

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