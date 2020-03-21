فيديو.. كيفية استخراج "الفيش" من المنزل دون زحام لمكافحة فيروس كورونا

كتب محمود عبد الراضي

لمنع الزحام بين المواطنين، وعدم تكبدهم أية مشقة، أتاحت وزارة الداخلية للمواطنين خاصية الحصول على الصحفية الجنائية "الفيش" من المنازل، عن طريق الدخول على موقع الوزارة وتسجيل البيانات واختيار وسيلة للدفع الإلكترونى، ثم استلامها بعد ذلك بـ 48 ساعة، شريطة أن يكون سبق للمواطن وسجل بياناته باستخراج صحيفة سابقة، أو تسجيل البيانات لدى استخراج بطاقة الرقم القومي.

وتتخذ وزارة الداخلية العديد من الإجراءات الاحترازية التى تهدف إلى منع الزحام وتقليل الاختلاط لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وحماية صحة المصريين.

وكانت وزارة الداخلية وجهت حملات مكبرة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقاهى والمطاعم والكافتيريات والمراكز التجارية المخالفة، حيث تم غلق عددًا منها، فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد

وفى سياق متصل، شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام حملاتها التموينية المكبرة، التى أسفرت عن ضبط 271 قضية متنوعة، بينها ضبط 11 قضية مستلزمات طبية بإجمالى مضبوطات "6,040 آلاف عبوة "كمامة" - 76,744 ألف عبوة و450 كيلو جرام و395 لتر "مطهرات" فضلًا عن ضبط 8 قضايا سلع غذائية بإجمالى مضبوطات "104,477 طن "أرز، ملح مكرونة، سكر"- 121,081 ألف عبوة "زيت طعام، عصائر، شاى".

جاء ذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية وتوافقًا مع الخطوات الاستباقية الفعالة التى تتخذها أجهزة الحكومة فى سبيل تضافر الجهود المؤسسية والمجتمعية لمواجهة مخاطر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، وانطلاقًا من مرتكزات الرسالة الأمنية والتى تأتى فى مقدمة أولوياتها المواجهة الحاسمة لكل ما يهدد الصحة العامة للمواطنين والتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها، وكذا التعامل بمنتهى الحزم فى مواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة لمنع احتكار السلع أو إخفائها، والتأكد من جودة السلع المعروضة للبيع.