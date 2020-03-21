اليوم السابع
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علشانك النهاردة.. اعرف أهم الفحوصات اللازمة لست الحبايب فى عيد الأم

السبت، 21 مارس 2020 10:00 م
علشانك النهاردة.. اعرف أهم الفحوصات اللازمة لست الحبايب فى عيد الأم الأمهات - صورة أرشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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"علشانك النهاردة"، مع احتفالات عيد الأم يقدم اليوم السابع أهم ألفحوصات اللازمة للاطمئنان على صحة الأمهات وخصوصا بعد سن الخمسين حيث تحتاج  الامهات لرعاية واهتمام والاطمئنان على وظائف وأعضاء الجسم، وحسب ما ذكره موقع cheatsheet فأن أبرز ألفحوصات للسيدات بعد سن الخمسين هى:

                  

فحوصات للسيدات بعد سن الخمسين            

1:فحوصات سرطان الثدى "اجراء الميموجرام"، فهو يساعد بشكل كبير عن الكشف المبكر لسرطان الثدى وخصوصا للسيدات اللاتى لديهن  تاريخ وراثى بالمرض، وينصح باجراء هذا ألفحص كل عام.

 

2:فحوصات هشاشة العظام، فهو من أمراض الشيخوخة التى يصاب بها كبار السن لذلك ينصح بإجراء ألفحص بشكل دورى وإجراء التحاليل لمعرفة نسبة ألفيتامينات والكالسيوم فى الجسم.

3:الكشف المبكر وإجراء ألفحوصات اللازمة بمرض السكر، فهو من الأمراض الأكثر انتشارا بين كبار السن لذلك يجب ألفحص المستمر.

4:إجراء فحوصات ضغط الدم والمتابعة الدورية مع الطبيب فى حالة الإصابة بضغط الدم المرتفع، وذلك منعا لحدوث أى مشاكل صحية أخرى.

5:فحوصات القلب والإيكو، وهو من أهم ألفحوصات التى يجب أن تقوم بها الأمهات للاطمئنان على صحتها.

6:إجراء فحوصات الغدة الدرقية والاطمئنان عليها، فقد تعانى بعض السيدات من فرط أو خلل فى نشاط الغدة الدرقية.

7:فحوصات الكولسترول والتأكد من عدم إصابتك بأى خلل .      

 

 


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