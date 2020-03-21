عدد المصابين بفيروس كورونا فى إيران يتجاوز 20 ألف حالة

كتب محمد عبد العظيم

أعلنت السلطات المعنية فى دولة إيران، اليوم السبت أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، داخل البلاد تجاوز 20 ألف حالة، حيث أكد الرئيس الإيرانى حسن روحاني، أن التوجيهات الخاصة بالبقاء فى المنازل للحد من انتشار فيروس كورونا، ستطبق من أسبوعين إلى 3 فقط.

وكان الرئيس الإيرانى حسن روحانى فى كلمة أذاعها التلفزيون، أمس الجمعة، إن إيران ستتغلب بالوحدة على تفشى فيروس كورونا، وأشاد بأطقم الأطباء والتمريض لشجاعتهم فى التصدى للمرض الذى أودى بحياة 1284 شخصا فى بلاده.

وقال في كلمة بمناسبة بدء العام الإيراني الجديد: "لقد نجحت أمتنا في تحقيق أهدافها رغم المصاعب... إيران ستتغلب على فيروس كورونا بالوحدة".