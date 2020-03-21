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عدد المصابين بفيروس كورونا فى إيران يتجاوز 20 ألف حالة

السبت، 21 مارس 2020 11:35 ص
عدد المصابين بفيروس كورونا فى إيران يتجاوز 20 ألف حالة فيروس كورونا فى ايران
كتب محمد عبد العظيم

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أعلنت السلطات المعنية فى دولة إيران، اليوم السبت أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، داخل البلاد تجاوز 20 ألف حالة، حيث أكد الرئيس الإيرانى حسن روحاني، أن التوجيهات الخاصة بالبقاء فى المنازل للحد من انتشار فيروس كورونا، ستطبق من أسبوعين إلى 3 فقط. 

وكان الرئيس الإيرانى حسن روحانى فى كلمة أذاعها التلفزيون، أمس الجمعة، إن إيران ستتغلب بالوحدة على تفشى فيروس كورونا، وأشاد بأطقم الأطباء والتمريض لشجاعتهم فى التصدى للمرض الذى أودى بحياة 1284 شخصا فى بلاده.

وقال في كلمة بمناسبة بدء العام الإيراني الجديد: "لقد نجحت أمتنا في تحقيق أهدافها رغم المصاعب... إيران ستتغلب على فيروس كورونا بالوحدة".

وفيما أعلنت قوات الجيش الفرنسي، اليوم السبت، عن البدء فى تجهيز مستشفيات ميدانية للمساعدة فى مواجهة فيروس كورونا.

على جانب آخر، بدأت الأردن في حظر التجوال من اليوم السبت، حيث أصدر رئيس الوزراء ووزير الدفاع الدكتور عمر الرزاز بالأردن، أمر الدفاع رقم (2) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، ينص على  حظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة وذلك ابتداء من الساعة السابعة صباحاً من اليوم السبت الموافق وحتى إشعار آخر.

وتغلق جميع المحلات في مناطق المملكة كافة، وسيتم الإعلان صباح يوم الثلاثاء الموافق 24/3/2020 عن أوقات محددة تسمح للمواطنين من قضاء حوائجهم الضرورية وبالألية التي ستعلن في حين، ويستثنى من الحظر الأشخاص المصرح لهم من قبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع الذين تقتضي طبيعة عملهم ادامة المرافق العامة، حسبما جاء فى وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

 

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