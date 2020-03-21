اليوم السابع
Ads
السبت، 21 مارس 2020 08:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

طقس الخليج .. توقعات بسقوط امطار والكويت 22 درجة مئوية

السبت، 21 مارس 2020 08:00 ص
طقس الخليج .. توقعات بسقوط امطار والكويت 22 درجة مئوية درجات الحرارة
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

طقس الخليج نهارا أمطار رعدية مُتوقعة قد تكون غزيرة في نطاقات جغرافية ضيقة / تنبيه، من احتمالية ارتفاع منسوب المياه في الطرقات وحدوث أزمات السير و تشكل السيول

الإمارات .. 29 درجة مئوية

نهارا أمطار رعدية مُتوقعة قد تكون غزيرة في نطاقات جغرافية ضيقة / تنبيه، من احتمالية ارتفاع منسوب المياه في الطرقات وحدوث أزمات السير و تشكل السيول.

ليلاً أمطار رعدية مُتوقعة قد تكون غزيرة في نطاقات جغرافية ضيقة / تنبيه، من احتمالية ارتفاع منسوب المياه في الطرقات وحدوث أزمات السير و تشكل السيول.

 

 

السعودية ..  22  درجة مئوية

تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، والقصيم والأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية والرياض. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة نجران. ويتوقع بمشيئة الله هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض. كما تتكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية كذلك على أجزاء من منطقتي القصيم وحائل.

 

 

الكويت .. 22  درجة مئوية

 

نهارا مائل للحرارة و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات تدر يجيا 12 - 45 كم/ساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة.

ليلاً مائل للبروده و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا.

 

 

 


الكويت

الامارات

السعودية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هيئة الرعاية الصحية تطلق خطًا ساخنًا "15344" لحجز الكشف بالمستشفيات

هيئة الرعاية الصحية تطلق خطًا ساخنًا "15344" لحجز الكشف بالمستشفيات

النقل العام: وضع أجهزة تعقيم بالمحطات وكاشفات حرارة لفحص السائقين

النقل العام: وضع أجهزة تعقيم بالمحطات وكاشفات حرارة لفحص السائقين

التعليم لطلاب الثانوية: ضرورة الاستفادة من النماذج الاسترشادية فى تحصيل دروسكم

التعليم لطلاب الثانوية: ضرورة الاستفادة من النماذج الاسترشادية فى تحصيل دروسكم

رغم قرار تأجيل القضايا.. هذه الدوائر تعمل بمحكمة الاستئناف

رغم قرار تأجيل القضايا.. هذه الدوائر تعمل بمحكمة الاستئناف

اليوم.. استمرار موجة الصقيع وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة على الإسكندرية

اليوم.. استمرار موجة الصقيع وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة على الإسكندرية

طلب إحاطة للحكومة بإجراءات مشددة لحماية المواطنين من جشع التجار

طلب إحاطة للحكومة بإجراءات مشددة لحماية المواطنين من جشع التجار

الشرطة تواصل استهداف المراكز التعليمية للحد من الزحام ومواجهة كورونا

الشرطة تواصل استهداف المراكز التعليمية للحد من الزحام ومواجهة كورونا

كيف فشلت محاولات الإخوان فى إثارة الشائعات ضد الدولة المصرية عن كورونا؟

كيف فشلت محاولات الإخوان فى إثارة الشائعات ضد الدولة المصرية عن كورونا؟

"الكهرباء" تطمئن المواطنين: المحصل يرتدى كمامة ومزود بمواد مطهرة

"الكهرباء" تطمئن المواطنين: المحصل يرتدى كمامة ومزود بمواد مطهرة

كيف يستفيد أولياء الأمور والمعلمون من توقف الدراسة؟.. اعرف التفاصيل

كيف يستفيد أولياء الأمور والمعلمون من توقف الدراسة؟.. اعرف التفاصيل

محمد أبو حامد: لا مجال لوضع المواطنين أمام خيار الذهاب للمساجد من عدمه

محمد أبو حامد: لا مجال لوضع المواطنين أمام خيار الذهاب للمساجد من عدمه

متى تتصل بـ"الخط الساخن" 105 أو تذهب لمستشفى الحميات للعلاج من كورونا؟

متى تتصل بـ"الخط الساخن" 105 أو تذهب لمستشفى الحميات للعلاج من كورونا؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة